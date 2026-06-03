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Rio Nature & Climate Week Lauryn Hill, Wyclef Jean e Ludmilla: saiba como chegar ao show gratuito no Global Citizen Live Acesso será restrito ao público que retirou antecipadamente os ingressos gratuitos disponibilizados pela organização

Para quem pretende acompanhar no sábado os shows gratuitos de Ms. Lauryn Hill e Wyclef Jean, com participações de YG Marley e Zion Marley, além da apresentação de Ludmilla, a Prefeitura do Rio anunciou um esquema especial de trânsito e transporte. O evento será realizado na Enseada de Botafogo, na Zona Sul, e terá acesso restrito ao público que retirou antecipadamente os ingressos gratuitos disponibilizados pela organização.

O palco será montado na extremidade da Enseada de Botafogo, próximo ao Edifício Argentina, e toda a área do evento será cercada. A entrada do público ocorrerá pelos portões instalados no lado oposto ao palco, nas proximidades da Rua São Clemente e da Rua Marquês de Olinda. Os acessos serão abertos às 14h. De acordo com a organização, os shows começam às 17h e têm término previsto para as 22h.

Transporte

A Prefeitura do Rio recomenda que o público com ingresso para o evento e os profissionais envolvidos na operação utilizem transporte público para chegar à Praia de Botafogo. O acesso à Enseada deverá ser feito pelas passagens subterrâneas, já que as vias do entorno permanecerão abertas à circulação de veículos.

Pelo Metrô, a indicação é utilizar a estação Botafogo para ir e voltar dos shows. Segundo a concessionária, o sistema funcionará em horário ampliado, das 5h à meia-noite e a Linha 2 vai operar entre a Pavuna e Botafogo.

Quem preferir ir de ônibus, poderá desembarcar em um dos pontos ao longo da Praia de Botafogo, próximos às passagens subterrâneas. Quem optar por táxis ou veículos de aplicativo deverá saltar na Praia de Botafogo.

Dentro da área dos shows, haverá opções de alimentos e bebidas para compra. Para ajudar o público a se manter hidratado ao longo da programação, serão instalados pontos gratuitos de distribuição de água potável em diferentes áreas do evento.

A operação contará ainda com um esquema especial de limpeza coordenado pela Comlurb com 250 garis e 50 agentes de fiscalização para atuar na pré-limpeza da área, na manutenção durante o evento e na limpeza final após as apresentações, abrangendo toda a área externa e as ruas de acesso.

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