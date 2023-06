"Lavra", longa-metragem sobre a tragédia da mineração, estreia nesta quarta-feira (7)

A- A+

"Lavra", longa-metragem inédito de Lucas Bambozzi, estreia pelo Canal Brasil nesta quarta (7). Em uma mistura de ficção e documentário, o quarto filme do cineasta mineiro acompanha a geógrafa Camila Motta na volta à sua terra natal, em Minas Gerais, após o maior crime ambiental do Brasil ter contaminado o rio da cidade.

O longa será exibido na faixa "É Tudo Verdade", dedicada ao mais importante festival de documentários do país e com curadoria do crítico de cinema, jornalista e escritor Amir Labaki.

No filme, Camila segue o caminho da lama liberada pelo rompimento de uma barragem de uma mineradora. Em sua jornada, passa por várias cidades, encontra comunidades afetadas pela tragédia e se envolve com ativistas e movimentos de resistência. O documentário conta ainda com o depoimento do líder indígena e escritor Ailton Krenak sobre a poluição do Rio Doce. "Lavra" já passou por festivais internacionais como IDFA (Festival Internacional de Documentários de Amsterdã), Hotdocs (Toronto) e Festival de Cine de Lima. No Brasil, foi vencedor das categorias melhor som e melhor fotografia no Festival de Brasília e ganhou o prêmio do público de melhor longa-metragem na 11ª Mostra Ecofalante.

