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CINEMA Lázaro Ramos celebra 'Feito Pipa' como representante do Brasil no Oscar 2027 O anúncio da Academia Brasileira de Cinema ocorreu nesta quarta-feira (16)

Lázaro Ramos não escondeu a emoção ao saber que Feito Pipa, filme dirigido por Allan Deberton e do qual faz parte do elenco, foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional. O anúncio da Academia Brasileira de Cinema ocorreu nesta quarta-feira, 16, e o ator celebrou a escolha em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Eu não tenho como não vir aqui agora e expressar minha imensa emoção pelo Feito Pipa ter sido selecionado pela Academia Brasileira de Cinema pra tentar uma vaga no Oscar do próximo ano", afirmou.

Vestido com o figurino de Jendal, seu personagem na novela A Nobreza do Amor, da TV Globo, o ator ressaltou a quantidade de produções brasileiras que estavam na disputa e comemorou a oportunidade de o longa seguir no processo de seleção para a principal premiação do cinema mundial.

"A emoção é gigante, porque dentro de tantos filmes bons que a gente teve esse ano, um monte de filme legal, um monte de trabalho rico, valioso, precioso, o Feito Pipa foi selecionado pra tentar esse caminho aí", declarou.

Lázaro também aproveitou a ocasião para convidar o público a conhecer o filme nos cinemas. Para ele, a produção se destaca pela maneira como aborda temas brasileiros e pela reunião de diferentes elementos na construção da obra.

"Eu acho que é um filme que o Brasil precisa e merece pela linguagem, um jeito de fazer cinema que só a gente aqui no Brasil sabe fazer. Pelos temas que trata, pelas atuações, pela direção, pelo roteiro", disse.

'Feito Pipa' no caminho do Oscar

A escolha foi feita por uma comissão formada por integrantes da Academia Brasileira de Cinema. Feito Pipa chegou à decisão depois de disputar a indicação brasileira com outras 14 produções.

Na etapa anterior, realizada na semana passada, o longa avançou para o segundo turno ao lado de 100 Dias, de Carlos Saldanha; A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai; A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo; Nosso Segredo, de Grace Passô; e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins.

A escolha de Feito Pipa ainda não significa uma indicação ao Oscar. O filme agora passa pelas etapas de seleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela definição dos concorrentes à categoria de Melhor Filme Internacional.

Ao comemorar o resultado, Lázaro lembrou que o longa já acumula reconhecimento internacional. A produção recebeu o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri em uma das mostras do 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim, na Alemanha.

O ator reconheceu que ainda há uma caminhada pela frente até a cerimônia do Oscar, mas afirmou que a escolha brasileira já representa uma conquista importante para a equipe. "É algo que eu celebro muito, que eu estou muito feliz e que a gente agora vai começar a trabalhar", afirmou.

Feito Pipa tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 5 de novembro, com distribuição da Paris Filmes. A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março do próximo ano.

A história de 'Feito Pipa'

Dirigido por Allan Deberton, o filme acompanha Gugu, vivido por Yuri Gomes, um garoto de 12 anos apaixonado por futebol e criado pela avó, Dilma, interpretada por Teca Pereira, no sertão do Ceará.

A convivência entre avó e neto é marcada por afeto e cumplicidade. Criado com liberdade, Gugu vê sua rotina mudar diante da possibilidade de precisar deixar a casa onde cresceu para morar com o pai, Batista, personagem de Lázaro Ramos.

A produção é uma parceria entre Deberton Filmes e Biônica Filmes e também conta com Carlos Francisco, de O Agente Secreto, e Georgina Castro, de O Céu de Suely, no elenco.

O filme reúne ainda as crianças Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo.

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