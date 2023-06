Lázaro Ramos é o novo Mário Fofoca em "Elas Por Elas"; saiba mais sobre o remake

A- A+

O ator Lázaro Ramos acaba de ser anunciado pela assessoria da Globo como o novo Mário Fofoca, o irreverente detetive da TV brasileira, na próxima releitura de "Elas Por Elas", na faixa das 18h da TV Globo, com estreia marcada para o segundo semestre. O personagem foi eternizado por eternizado Luis Gustavo.

Enredo original

Trama criada originalmente na década de 1980 por Cassiano Gabus Mendes, "Elas por Elas" é uma história sobre amizade.



Nesta nova roupagem, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson com direção artística de Amora Mautner, e direção de gênero de José Luiz Villamarim, sete amigas que na juventude se conheceram em um curso de Inglês se reencontram 25 anos depois.



São elas: Lara, Taís (irmã de Mário Fofoca), Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol. Cada uma delas possui personalidades e origens distintas, mas compartilham um carinho profundo.

Atrapalhado, Mário soluciona seus casos aos trancos e barrancos e veste sempre o mesmo terno quadriculado e uma gravata colorida. “Tenho uma ligação afetiva muito forte com ‘Elas por Elas’ porque é a primeira novela que eu me lembro de acompanhar de verdade, assistindo a todos os capítulos. Foi a novela que me fez querer continuar assistindo a novelas. E o Mario Fofoca era um ídolo para mim”, comenta o autor Alessandro Marson, que assina a releitura de ‘Elas por Elas’ ao lado de Thereza Falcão.



“A grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional”, explica Thereza Falcão.

