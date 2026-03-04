Qua, 04 de Março

Lázaro Ramos irá à premiação do Oscar com Wagner Moura

Wagner concorre ao prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto

Lázaro Ramos irá à premiação do Oscar com Wagner Moura - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Wagner Moura estará acompanhado de Lázaro Ramos na cerimônia do Oscar no dia 15 de março. Wagner concorre ao prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto e, na segunda-feira, 2, falou sobre a amizade que mantém com Lázaro desde a juventude em Salvador.

Os dois se conheceram quando Wagner tinha 18 anos e Lázaro, 16. Em entrevista ao Letterboxd, ele contou que conheceu o ator ao assisti-lo no teatro e, logo em seguida, pediu para ser amigo de Lázaro. "Ele é meu irmão", disse.

Wagner diz que, desde então, eles mantêm muita proximidade - Wagner é padrinho dos filhos de Lázaro; e Lázaro é padrinho do filho de Wagner. "Ele é um ator incrível, e um excelente ser humano", afirmou.

O ator também diz que sente falta de trabalhar com Lázaro. Os dois já estiveram juntos em filmes marcantes da história do cinema brasileiro, como Cidade Baixa (2005), Saneamento Básico, O Filme (2007) e Ó Paí, Ó (2007).
 

