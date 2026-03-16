Lázaro Ramos assume lugar de Selton Mello como 'blogueiro oficial' do Brasil no Oscar 2026
Em 2025, com "Ainda Estou Aqui" também no Oscar, coube ao ator Selton Mello atualizar as redes sociais com novidades da premiação
O ator Lázaro Ramos assumiu o posto de Selton Mello como "blogueiro oficial" dos brasileiros no Oscar 2026 neste domingo, 15.
No ano passado, Selton virou meme ao registrar os bastidores de "Ainda Estou Aqui" na cerimônia. Neste ano, Lázaro fez o mesmo com "O Agente Secreto" ao acompanhar Wagner Moura em Los Angeles (EUA).
O ator mostrou passeios pela cidade norte-americana e comprou até uma "lembrancinha" para o amigo: um Oscar de "melhor irmão".
Ele também mostrou a preparação de Wagner para a cerimônia, além de alguns momentos da premiação. Lázaro se sentou ao lado de Bruna Marquezine. "Pertinho do palco", celebrou.
Ao final, o artista comentou sobre a importância da presença dos brasileiros no Oscar pelo segundo ano seguido.
"O resumo disso aqui é que é uma cerimônia de amor, amor por esse amigo irmão e amor pelo cinema brasileiro. Que bom que estávamos aqui juntos. Estou tão feliz", disse.
O Agente Secreto não foi premiado em nenhuma das quatro categorias em que estava indicado. Wagner Moura foi o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Ator, mas a estatueta ficou com Michael B. Jordan por Pecadores.