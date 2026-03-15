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OSCAR 2026 'Meti o atestado e vim', brinca Lázaro Ramos sobre ida aos EUA para o Oscar Artista expõe bastidores de premiação nos EUA ao lado de amigo, o primeiro brasileiro a concorrer à categoria de melhor ator

Um dos primeiros a chegar a Los Angeles, para acompanhar de perto a noite do Oscar 2026 foi Lázaro Ramos — e ele próprio tratou de resumir a "aventura" em tom de brincadeira.



"Meti o atestado e vim", gracejou o ator sobre a viagem-relâmpago aos Estados Unidos para prestigiar o amigo de longa data Wagner Moura, indicado ao prêmio de melhor ator pela atuação em " O agente secreto" (2025).

Um dos melhores amigos de Wagner, Lázaro desembarcou na cidade californiana para assistir à cerimônia que acontece neste domingo (15).



A passagem, no entanto, tem prazo de validade curtíssimo: o ator programou um verdadeiro bate-e-volta internacional para conseguir estar presente na festa do cinema sem comprometer compromissos profissionais no Brasil.







"Vou ficar só dois dias", declarou, lembrando que a novela " A nobreza do amor" — trama das 18h em que interpretará o grande vilão — estreia já na próxima segunda-feira (16).

Antes mesmo de embarcar, o ator já vinha tratando a viagem como uma "pequena ginástica" de agenda. Conseguir o convite — entregue pelo próprio Wagner — foi a parte fácil.



Mais difícil foi obter a liberação em meio aos compromissos com a TV Globo. "Tem a estreia da novela no dia 16, um dia depois do Oscar. Vai ser uma decisão de última hora. Eu vou ver se dá ou se não dá", hesitou, em entrevista na última semana, ao citar a apreensão com a viagem.

Com o embarque confirmado, veio também a ironia. "Acham que foi fácil ir pro Oscar?", provocou Lázaro ao publicar nas redes sociais um vídeo bem-humorado sobre os bastidores do convite.

Já em Los Angeles, ele protagonizou ao lado de Wagner um daqueles encontros que parecem resumir décadas de parceria artística e afetiva.



"Encontrando meu irmão. Bahia em Los Angeles", escreveu na legenda de um vídeo em que os dois aparecem se abraçando durante uma celebração pré-Oscar.

A viagem ganhou ainda um capítulo cômico nas redes sociais. Num vídeo publicado pela atriz Alice Carvalho, que interpreta Fátima — esposa do protagonista vivido por Wagner em "O agente secreto" —, Lázaro surge animado na comemoração.



"Gente, e a dica do dia é: meta um atestado", brinca a atriz. O ator entra na piada sem titubear: "Eu meti um atestado e vim pra cá. Se alguém vir esse vídeo eu tô demitido". Alice devolve no mesmo tom: "Eu não vou postar não, confia".

Além da indicação de Wagner a melhor ator, "O agente secreto" chega à premiação com outras três chances de estatueta: melhor filme, melhor filme internacional e melhor direção de elenco, para Gabriel Domingues.

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