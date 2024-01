Biblioteca e museu oferecem, no Recife, oficinas gratuitas para a garotada nestas férias escolares

A- A+

Aliando lazer à cultura, endereços públicos localizados na região central do Recife oferecem divertidas oficinas para a garotada nestas férias escolares.



O Museu da Cidade do Recife (MCR), no Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, promove, neste sábado (20), às 14h, oficina gratuita de colagem e carimbos para crianças e seus familiares. A oficina integra o lançamento do livro "Os bispos de Olinda" e, durante a atividade, a criançada conhecerá um pouco da história das igrejas seculares do Recife e usará a criatividade para criar marcadores de livros sobre o tema.



Para participar, não é necessário inscrição prévia - basta chegar 15 minutos antes do início da atividade, ministrada pelo gerente do Educativo do MCR, Emerson Pontes. Logo após, às 15h, o organizador do livro "Os bispos de Olinda", Bruno Almeida de Melo, participa de bate-papo com os visitantes do Museu interessados na obra.



Oficina gratuita de colagem e marcadores | Foto: MCR/divulgação



O livro reúne uma série de artigos escritos em 1921 pelo advogado, jornalista, historiador e político Francisco Augusto Pereira da Costa. A série, intitulada "Os bispos de Olinda (1676–1910), traz os perfis das principais figuras eclesiásticas de Pernambuco.



Biblioteca

No bairro de Santo Amaro, ao lado do Parque Treze de Maio, a Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE) possui uma programação especial para a garotada. As "Férias Divertidas” começaram nessa quarta e vão até o próximo dia 26 no setor infanto-juvenil da biblioteca, com programações gratuitas voltadas para o público dos cinco aos 15 anos.

As brincadeiras são todas envolvidas sob o tema “A Simbologia Popular do Movimento Armorial”, em referência à iniciativa criada por Ariano Suassuna. O Movimento Armorial, que recentemente completou 50 anos, teve o objetivo de criar artes utilizando como elemento principal a cultura popular do Nordeste brasileiro.

Confira a programação:

18/01 – Oficina de pintura em telinhas: uma aventura pictórica pela simbologia do Movimento Armorial

Facilitador: Prof. Anselmo Cabral

Horário: 9h às 11h

19/01 – Um Bicho Armorial pra chamar de seu – Oficina de Fantoche de Vareta

Facilitador: Emerson Pontes (Artista Plástico e Arte-Educador)

Horário: 9h às 11h

24/01 – Arte coletiva com contação de histórias em teatro interativo

Facilitador: Kilder Alves (Professor e Arte educador)

Horário: 9h às 11h



25/01 – Experiência lúdica na confecção do mosaico da Onça Caetana – Celebrando os 50 anos do Movimento Armorial

Facilitadores: Tia Lili e Prof. Anselmo Cabral

Horário: 14h às 17h

26/01 – Brincadeiras Populares

Facilitador: Grupo de Escoteiros Guardiões do Mar – Coordenação Chefe Márcio Gomes

Horário: 9h às 11h

