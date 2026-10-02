Lazzo Matumbi antecipa álbum ao vivo com single em que mergulha nas raízes africanas da Bahia
"Matumbi" abre caminho para o primeiro audiovisual solo do artista, que revisita clássicos e diferentes gerações da música baiana
A Bahia que ecoa dos tambores, das vozes, dos sotaques e das ruas é o território onde Lazzo Matumbi finca os pés com “Matumbi”, single que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (2). A canção funciona como uma espécie de portal para seu próximo grande projeto: o álbum e audiovisual “Matumbi Canta a Bahia”.
A faixa nasce do encontro entre Lazzo e Manno Góes, compositor de uma série de sucessos da música brasileira, que também assume a produção musical.
A canção olha para a matriz africana que atravessa a identidade baiana e para os vínculos culturais que unem o estado brasileiro a diferentes países do continente africano.
O novo trabalho chega depois de mais de quatro décadas de uma trajetória em que música e posicionamento político caminham lado a lado.
Aos 69 anos, Lazzo fez de sua obra espaço de afirmação da cultura negra, da ancestralidade e da luta antirracista. "Matumbi" é mais um capítulo dessa trajetória.
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Uma Bahia de muitas vozes
Gravado em julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador (BA), “Matumbi Canta a Bahia” reúne um repertório que atravessa capítulos da música popular brasileira.
A seleção inclui nomes fundamentais como Dorival Caymmi, Caetano Veloso e Novos Baianos, ao lado de compositores e intérpretes contemporâneos.
A direção artística é de Manno Góes, enquanto a condução musical ficou a cargo do maestro Ubiratan Marques.
O palco também recebeu convidados de diferentes universos. Participaram do espetáculo o Coro MultiVox, regido pelo maestro Ângelo Rafael Palma da Fonseca, além do BaianaSystem e de artistas BNegão, Rachel Reis e Ravi Lobo.
O projeto procura estabelecer uma conversa entre heranças e contemporaneidades. É a Bahia de ontem encontrando a de hoje – e ambas atravessadas por uma mesma pulsação.
Quatro décadas de travessia
A história de Lazzo Matumbi se confunde com capítulos importantes da música negra produzida na Bahia. Ao longo de mais de 40 anos, o artista ajudou a ampliar o espaço de ritmos como o samba-reggae, o ijexá e o reggae dentro da música brasileira, sempre mantendo a ancestralidade como elemento central de sua criação.
Entre as músicas associadas à sua trajetória está “Alegria da Cidade”, que ganhou projeção também pela interpretação de Margareth Menezes. O repertório do artista inclui ainda “Me abraça e me beija” e “14 de maio”.
Sua carreira ultrapassou as fronteiras brasileiras, com apresentações em mais de 30 países, além de participações em festivais e reconhecimento em diferentes momentos da música nacional.
Nesse percurso, Lazzo estabeleceu pontes com artistas de gerações e linguagens distintas sem abandonar o fio que conecta sua produção às matrizes africanas.
O álbum e o audiovisual “Matumbi Canta a Bahia” completos têm lançamento programado para novembro, em uma produção executiva da MAPA Fonográfica e distribuição digital pela ADA/Warner.