A- A+

CINEMA Leandra Leal fala sobre filme em que atua ao lado da mãe e da filha Filmado durante a pandemia, "Nada a fazer" terá sua primeira exibição no Festival do Rio, em outubro

Leia também

• Músculos, "novo nariz" e 27 kg a menos: o que The Rock fez para ficar irreconhecível em filme

• "Gravidade", filme do pernambucano Leo Tabosa, terá premiére mundial no 35° Cine Ceará

Mais nova empreitada de Leandra Leal na direção, "Nada a fazer" foi anunciado na programação do Festival do Rio 2025.



Pensado e rodado durante a pandemia da Covid-19, o longa também é estrelado por Leandra, que divide a cena com sua mãe, a também atriz Angela Leal, e com sua filha, Julia Leal. O longa também conta com a participação do marido da atriz, Guilherme Burgos, na direção de fotografia. Ele também divide com Leandra a criação e o roteiro do projeto.

"Durante a pandemia, eu me isolei com minha mãe, minha filha e meu marido fora do Rio. Eu e minha mãe somos atrizes, mas nunca havíamos vivido um processo de ensaio juntas, e eu temia que ela não me conhecesse em cena, até que esse momento tão difícil apresentou a oportunidade.



Em abril de 2020, propus à minha mãe ensaiar uma peça em casa, sem garantias de que chegaríamos aos palcos. Decidimos ler, discutir e ensaiar, e, no meio desse processo, fomos nos reconhecendo cada vez mais", escreveu a atriz em post no Instagram.



Feliz com a seleção no Festival do Rio, que acontece entre os dias 2 e 12 de outubro, a atriz e diretora comemorou o fato de "eternizar no cinema" a felicidade de ser filha de Angela Leal. E concluiu: "Este filme já nasceu de um processo de transformação e amor, e ver ele chegar à tela é pura felicidade."

Veja fotos do novo filme:





Leandra Leal e Angela Leal em "Nada a fazer" Foto: Divulgação

Leandra Leal e Angela Leal em "Nada a fazer" Foto: Divulgação

Leandra Leal e Angela Leal em "Nada a fazer" Foto: Divulgação

Veja também