Leandra Leal, Iza, Virginia Fonseca: além de Viih Tube, saiba outras famosas que estão grávidas

A- A+

Leia também

• Viih Tube e Elizer anunciam, no "Mais Você", gravidez do segundo filho; veja como foi a revelação

• Iza fala sobre gravidez e relação com Yuri Lima: ''Experiência mais louca da minha vida''

• Pode treino de força na gravidez? Leandra Leal pratica exercícios com 4 meses; entenda os limites

Mamãe mais uma vez: Viih Tube anunciou nesta segunda-feira (29) que está grávida. A influenciadora digital, casada com Eliezer e que deu à luz Lua di Felice, há pouco mais de um ano, fez o anúncio da gravidez durante o programa de Ana Maria Braga, “Mais você”, da TV Globo.



A também ex-BBB junta-se agora a uma lista formada por várias outras celebridades, que tem compartilhado o diário da espera com os seguidores nas redes sociais.

“Depois de três meses tentando, vimos o positivo. Já estamos com 12 semanas”, contou a influenciadora nas redes sociais. A boa nova foi comemorada pelos seguidores de Viih Tube.

Veja abaixo outras famosas que também estão na espera de um bebê:

Virginia Fonseca

A apresentadora, casada com o cantor Zé Felipe, espera pelo terceiro filho, que será chamado José Leonardo — em homenagem ao avô, Leonardo. O casal fez um mega evento para o momento de revelação do sexo biológico da criança numa superlive. Com ares de show, a transmissão foi feita na Fazenda Talismã, propriedade de R$ 60 milhões que pertence à família. O casal tem ainda duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Iza

A cantora está grávida de seu primeiro filho. Para o anúncio, a artista para comemorar a notícia e compartilhar seu sentimento com fãs. "É muita emoção, muita felicidade. Estou me sentindo mais criativa, feliz que nunca. parece que o mundo mudou de cor já, e só tem 3 meses, que louco", disse ela enquanto cantava "Dona de mim". O bebê é fruto do relacionamento da cantora com o jogador de futebol Yuri Lima (Iza até finalizou brincando "Gol, do Yuri, gol", em referência à profissão do namorado).

Sthefany Brito

A atriz está à espera do segundo filho. Nas redes sociais, ela tem compartilhado a evolução da barriga e contado alguns momentos da experiência. O bebê é fruto do casamento da artista com o empresário Igor Raschkovsky e irmão de Antonio Enrico, atualmente com 3 anos. A irmã de Kayky Brito também compartilhou com os seguidores nas redes sociais o momento da revelação do sexo biológico: um menino.

Leandra Leal

A atriz e o marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, também estão esperando um filho. “A familia está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes”, escreveu a artista ao anunciar nas redes sociais a gravidez nas redes sociais. Ela já é mãe de Julia, menina adotada em 2016 quando tinha apenas 2 anos.

Bia Miranda

A influenciadora de 19 anos. neta de Gretchen, é outra que está à espera do primeiro filho, junto com o cantor DJ Buarque. Ela mostrou a barriga pela primeira vez no início de dezembro. O casal já decidiu o nome do bebê, que já teve o sexo biológico revelado: Kaleb. Em uma homenagem a Buarque, ela afirmou: “Você me deu o maior presente da minha vida, que é o Kaleb, nosso filho, nosso menininho”.

Medrado

A ex-participante de “A fazenda” descobriu a gravidez alguns dias depois de passar por um procedimento de lipoaspiração. Esta é a terceira gravidez da rapper, que também revelou que estava à espera do segundo filho de maneira surpreendente. A revelação ocorreu quando a gravidez já bem adiantada, em 2019.

Maraisa está grávida?

Fãs têm especulado se a cantora, que faz parte da dupla com Maiara, estaria grávida. Noiva do empresário Fernando Mocó, a cantora tem recebido beijos na barriga. A assessoria da artista, entretanto, não confirma, apesar de ser um desejo dela. “Ela fez a coleta dos embriões para que, se caso necessário posteriormente, ela possa fazer a fertilização com os seus próprios”, diz a nota da sertaneja, segundo o portal gshow. Nas redes sociais, os fãs tem perguntado à atriz sobre essa possibilidade:

Veja também

RAINHA DO POP Madonna no Rio: conheça Bob, the drag queen, MC em todos os shows da "Celebration tour"