Leandrinho Barbosa publica nota de repúdio às acusações de Samara Felippo; leia

Depois de ser acusado publicamente pela ex-esposa, a atriz Samara Felippo, por supostamente ter passado o apartamento dos dois para o nome do irmão após a separação, o que teria impedio o acesso à divisão de bens na Justiça por ela, o ex-jogador de basquete Lenadrinho Barbosa se pronunciou, nesta quarta-feira (20), Leandrinho Barbosa, em nota de repúdio publicada no seu Instagram pessoal.



"Nunca gostei de polêmicas e de ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felipo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas", escreveu o ex-jogador na publicação, que restringiu os comentários.

A nota assinada por Leandrinho e seu advogado, o dr. Marco Aurelio Alves Pinto contesta a versão apresentada por Samara, afirmando que a acusação "não corresponde a realidade" e que o vídeo publicado pela atriz tem a intenção de usar "a internet como seu próprio Tribunal, buscando engajamento e seguidores com depreciação" de sua imagem pública.

O ex-jogador também confirmou que há um processo judicial que tramita em segredo de justiça. "Por esta razão fico impedido de expor todos os detalhes", esclarecendo que "quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores".

Leandrinho desmentiu a informação de que a atriz não saberia que o imóvel estava registrado no nome de seu irmão. "A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes", escreveu o ex-jogador.

"Quando decidimos terminar nosso relacionamento, foi realizado, judicialmente, um acordo financeiro cujo pagamento ficou condicionado à venda da casa. Neste acordo, a Sra. Samara ficou residindo no imóvel por dois anos até que a venda ocorresse, e, nesse período, eu suportei todas as despesas mensais, necessitando esta suportar apenas com as despesas de manutenção do imóvel, o que não aconteceu. Durante os dois anos que residiu no imóvel não houve qualquer manutenção o que causou depreciação significativa, reduzindo o valor de mercado para menos da metade", detalhou Leandrinho na nota.

"Um exemplo da falta de manutenção foi que a piscina teve que ser inutilizada tamanha a falta de cuidado, gerando também mais desvalorização da casa. Por tudo isso, existe uma discussão judicial acerca dos pagamentos ajustados no acordo (...) Durante estes anos de processo, esqueceu a Sra. Samara de mencionar em sua postagem ter recebido dois imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo, imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela a época, ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação", argumentou.

Leandrinho encerra a nota informando que seus advogados "fizeram diversas propostas de acordo para encerramento do processo" e que todas foram negadas pela atriz, que, segundo ele, "nunca concorda com os valores oferecidos". "Não me pronunciarei mais sobre o caso, uma vez que tais questões devem ser discutidas na Justiça e não através das redes sociais", concluiu a nota do ex-jogador.

Depois da publicação da nota de repúdio pelo ex-marido, Samara Felippo publicou um texto sobre "a reputação masculina e o silêncio compulsório que é destinado às mulheres".

Entenda o caso

Samara Felippo postou nas redes sociais nesta segunda-feira (19) um desabafo. A atriz de 45 anos compartilhou um vídeo criticando a conduta da justiça e detalhando o litígio com o ex-marido, o jogador de basquete Leandro Barbosa, em relação ao valor de um imóvel que foi vendido e até hoje ela não teria recebido por ele. Ela explica que em 2014 comprou uma casa em uma área nobre do Rio de Janeiro com Leandrinho e, após se separar, descobriu que o imóvel estava no nome de seu cunhado. Até hoje, ela tenta reaver o dinheiro do patrimônio.

"Vou contar uma história, parte dela, pela primeira vez. Eu nem gostaria que viesse a público. Segurei durante muito tempo, mas os meus limites e a lentidão da justiça no Brasil, entre outras coisas, me obrigam a vir aqui. O medo de adoecer, me obriga. O nó que tiro daqui me alivia, já estava me sufocando, angustiando, adoecendo", desabafou ela ela.

"Quero trazer comigo milhares de vozes de outras mulheres silenciadas por uma justiça que não olha pela gente no Brasil. O ano era 2008. Minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, tinha acabado a Dança dos Famosos, carro próprio na garagem, uma novela seguida da outra, e um sonho que realizei mais ou menos em 2005, que foi de comprar o meu apartamento próprio. Vivi neste 'apê' durante anos. Anos incríveis, inclusive. Solteira e fazendo o que eu queria. Ai, eu conheci o genitor, pai das minhas filhas e nos apaixonamos. Diante de toda a minha romanização e vontade mútua, reciprocidade dele, eu engravidei. Pensava: 'Nossa, estou realizando um sonho de menina: nossa casa, nossa família, nossa filha... Já grávida, a gente decidiu comprar uma casa em um bairro nobre do Rio de Janeiro."

"E aí é que começa o meu pesadelo. Para me sentir parte daquela compra, eu dei, vendi o meu único bem próprio que era o meu apartamento, aquele sonho que realizei, para dar como parte na compra da casa. A nossa casa. E é óbvio que ele não precisava. tem uma situação financeira ótima até hoje, mas aceitou naquela época mesmo assim. O meu apartamento também era localizado em uma área nobre do Rio, na Barra. Mas essa casa que a gente comprou valia muito mais. Obvio. Eu estava grávida, feliz, confiante, romantizada, 'encaixotadinha', sonhadora... Nem me atentei a contratos de compra, venda, negociações. Enquanto ele estava nos EUA, eu tocava a obra da casa. Só sei que vendi o único bem que tinha no meu nome e coloquei o dinheiro na conta dele. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Não tive direito a nada", lembrou a atriz.

"Luto na justiça há quase dez anos para ter o que é meu de direito de volta. Nada acontece. A justiça já homologou e nada foi feito. Essa casa já foi vendida e não vi um tostão. Eu tenho tudo: provas jurídicas, notificações, contratos, o contrato que foi homologado e não foi pago em 30 dias. Não sei porquê. Ele tem tudo nos EUA e aqui no Brasil nada em nome dele e nada é feito. Ele segue nos EUA inalcançável. Nunca falei isso aqui pelo fato de ter medo, que assola todas nós mulheres".

