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BBB 26

Leandro Boneco passa mal, aciona produção e retorna à prova final do BBB 26: "Tudo certo"

Após rodada da dinâmica, baiano se deitou de bruços no gramado e pediu atendimento

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Leandro Boneco se deitou no gramado e pediu atendimento durante provaLeandro Boneco se deitou no gramado e pediu atendimento durante prova - Foto: TV Globo/Reprodução

Leandro Boneco passou mal novamente no BBB 26. Depois de mais de 18 horas da prova que garante uma vaga na final do programa, o baiano protagonizou uma cena que despertou preocupação no público. 

A dinâmica foi iniciada na noite de quinta-feira (16). Desde então, Boneco, Milena e Juliano Floss precisam entrar e sair de três carros, apertando um botão para assistirem a uma série de vídeos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)

Na edição ao vivo desta sexta (17), eles terão que responder a um quiz sobre os vídeos exibidos. Quem acertar mais perguntas já está na final. Os demais vão ao Paredão, junto com Ana Paula Renault.
 

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O que aconteceu com Boneco?
Após o final da rodada, Leandro Boneco foi ao banheiro, dentro da casa. Em seguida, ele retornou à área externa, onde está sendo realizada a prova. 

Quem acompanha o reality em tempo real pelo Globoplay viu quando o baiano se deitou no gramado de bruços, próximo de um dos carros, e começou a chamar a produção. Ele estava aparentemente ofegante. 

Logo em seguida, a transmissão das câmeras do local foi cortada. Dentro da casa, Ana Paula, Milena e Juliano estranharam o sumiço do colega de confinamento. 

Mais tarde, quando uma nova rodada do jogo começou, o baiano reapareceu na área externa. Demonstrando preocupação, Juliano Floss questionou onde o participante estava.

Milena perguntou se Boneco havia recebido atendimento médico, mas ele desconversou. “Vamos nessa, vamos nessa. Tudo certo”, disse o baiano, sem dar mais detalhes do que aconteceu. 

Essa não é a primeira vez que Leandro solicita atendimento médico no BBB 26. No dia 8 de abril, o arte-educador entrou no Confessionário após quase apertar o botão de desistência do programa e só retornou horas depois. 

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