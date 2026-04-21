A- A+

BBB 26 Leandro Boneco e Edilson se reencontram na final do BBB 26 e se reconciliam: "Fica lá dentro" O ex-jogador de futebol foi expulso do reality show após agredir o arte-educador

Leandro Boneco e Edilson Capeta fizeram as pazes após o BBB 26. Eles se encontraram nos bastidores da grande final do programa, nesta terça-feira (21), e afirmaram que os desentendimentos ficaram dentro do reality.

Em entrevista ao site Gshow, da Rede Globo, eles selaram a paz com um abraço. “Nós somos baianos, independente de qualquer coisa, acho que nós temos a nossa cultura, a nossa maneira de analisar o jogo. O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro”, garantiu Edilson.

Leandro amenizou as brigas que ocorreram entre eles no programa. “A gente estava com a cabeça quente, o jogo fervendo”, disse o arte-educador.



Edilson destacou que pediu desculpas ao conterrâneo ainda dentro do programa. “É um cara que jogou do jeito dele, não foi mal com ninguém. Então, cara, de coração, se ele ficou chateado com alguma coisa que eu falei, aproveitar a oportunidade aqui e pedir desculpas também”, pediu.

O ex-jogador de futebol e o produtor cultural protagonizaram momentos acalorados dentro do BBB 26. As brigas constantes culminaram na expulsão de Edilson, que empurrou o adversário durante uma discussão.

Veja também