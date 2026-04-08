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BBB 26 Leandro Boneco tem estado de saúde atualizado pela produção do BBB 26 após sentir mal-estar; entenda Na última terça-feira (7), o baiano também tinha recebido atendimento médico

Na manhã desta quarta-feira (8), Leandro Boneco sentiu um mal-estar dentro da casa do BBB 26 e os participantes do reality foram avisados sobre o estado de saúde do brother. O baiano recebeu o atendimento da equipe médica do reality após solicitar ida ao confessionário, mas a produção do programa garante que “ele está bem".

Confira o comunicado anunciado pela “voz”, após o Toque de Despertar desta manhã no BBB 26: "Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem", finalizou.

A ausência de Boneco chamou atenção dos participantes que acordaram e não encontraram o brother na casa. Antes do aviso, Milena estava indo procurar o baiano no quarto, mas interrompeu a busca após o anúncio da ''voz''.

Desistência?

A equipe de Leandro também se posicionou nas redes sociais dele. O comunicado informou que Boneco não tentou desistir do BBB 26 e recebeu um atendimento médico após um mal-estar. “Seguimos acompanhando e qualquer atualização será comunicada pelos canais oficiais”, concluiu.

Segunda vez na semana

Na última terça-feira (7), Leandro Boneco também foi atendido pela equipe médica do BBB 26 assim que se sentiu mal. O brother retornou para a casa mais vigiada do Brasil e apresentou uma melhora, inclusive foi caminhar na esteira da academia.

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