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BBB 26

Leandro Boneco tem estado de saúde atualizado pela produção do BBB 26 após sentir mal-estar; entenda

Na última terça-feira (7), o baiano também tinha recebido atendimento médico

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Equipe médica atende Leandro Boneco após brother sentir mal-estar no BBB 26Equipe médica atende Leandro Boneco após brother sentir mal-estar no BBB 26 - Foto: Globo/Manoella Mello

Na manhã desta quarta-feira (8), Leandro Boneco sentiu um mal-estar dentro da casa do BBB 26 e os participantes do reality foram avisados sobre o estado de saúde do brother. O baiano recebeu o atendimento da equipe médica do reality após solicitar ida ao confessionário, mas a produção do programa garante que “ele está bem".

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Confira o comunicado anunciado pela “voz”, após o Toque de Despertar desta manhã no BBB 26: "Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem", finalizou. 

A ausência de Boneco chamou atenção dos participantes que acordaram e não encontraram o brother na casa. Antes do aviso, Milena estava indo procurar o baiano no quarto, mas interrompeu a busca após o anúncio da ''voz''. 

Desistência?
A equipe de Leandro também se posicionou nas redes sociais dele. O comunicado informou que Boneco não tentou desistir do BBB 26 e recebeu um atendimento médico após um mal-estar. “Seguimos acompanhando e qualquer atualização será comunicada pelos canais oficiais”, concluiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Leandro (Boneco) ️ | BBB26 (@leandrorochaboneco)

Segunda vez na semana
Na última terça-feira (7), Leandro Boneco também foi atendido pela equipe médica do BBB 26 assim que se sentiu mal. O brother retornou para a casa mais vigiada do Brasil e apresentou uma melhora, inclusive foi caminhar na esteira da academia.

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