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REALITY Leandro Hassum é detonado ao perguntar o que seguidores acharam de "Casa do Patrão" Casa do Patrão vai ao ar diariamente na Record TV, por volta das 22h30. A transmissão ao vivo, 24 horas por dia, está no Disney Plus

O ator e humorista Leandro Hassum estreou na noite desta segunda-feira, 27, como apresentador de Casa do Patrão, novo reality show da Record TV e do Disney Plus. Dirigido por Boninho, o programa tem 18 participantes que a cada semana disputam a vaga de patrão da casa, o líder.

Logo após a exibição do primeiro episódio, Hassum foi ao X (antigo Twitter) para perguntar aos seguidores o que eles haviam achado do programa. Muitos deles não pouparam críticas ao humorista e ao reality.

"Desculpa, te adoro, mas como apresentador te achei perdido. Sua dicção também está estranha", escreveu uma seguidora. "Você foi muito ruim como apresentador. Muito confuso e sem autonomia nenhuma", disse outro.

Houve quem achasse que Hassum confundiu os papéis. "Lembre-se de que você é o apresentador e não comediante, porque senão vai ser ainda mais difícil de assistir", apontou outro. "Tiago Leifert seria uma escolha perfeita para apresentador, é isso que eu acho É carisma que falta", opinou um usuário da rede social.

Por outro lado, houve quem gostasse da condução de Hassum. "Gostei, Leandro. Aos poucos você vai se acostumando e vai pegar o melhor jeito para apresentar", incentivou uma seguidora. "Achei ótima sua apresentação. Vai dar tudo certo", escreveu outra.

Telespectador pediu "troca" de câmeras

A qualidade técnica da transmissão de a Casa do Patrão também foi alvo de reclamações no post de Hassum. A maioria dos comentários se referiam do áudio dos participantes sobre a definição das câmeras utilizadas no programa.

"O som, gente. Na Fazenda [outro reality da emissora] já era ruim. Agora, parece que piorou", diz um dos comentários. "Precisa urgentemente trocar essas câmeras. A imagem não está legal", mostra outra postagem. "As câmeras não pegam, o áudio estoura e dá eco no ao vivo. O pessoal parece que não te escuta, o microfone parece que não funciona", foi outro apontamento.

Um seguidor cobrou a mesma qualidade da concorrente: "Sério que a Record não tem dinheiro para comprar umas câmeras boas padrão Globo?

Casa do Patrão vai ao ar diariamente na Record TV, por volta das 22h30. A transmissão ao vivo, 24 horas por dia, está no Disney Plus.

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