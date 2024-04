A- A+

BBB 24 Leandro Hassum é atacado após revelar não torcer para Davi no BBB 24: ''Não é certo me agredir'' Convidado pelo Mesa Cast BBB, Leandro revelou o motivo de não torcer para o baiano

O ator Leandro Hassum vem sofrendo com ataques e comentários negativos em suas redes sociais desde sua declaração durante o Mesa Cast BBB no domingo, 31, sobre as falas problemáticas do participante Davi no Big Brother Brasil 24.

Convidado pelo Mesa Cast BBB, Leandro revelou o motivo de não torcer para o Davi: "É um menino, mas não é porque é um menino que não posso achar que o jogo dele não é bacana. Ele tem atitudes machistas [...] O que ele faz com a Isabelle lá dentro eu acho horrível". O Mesa Cast BBB é transmitido pela Globoplay e apresentado por Ana Clara Lima.

Depois da declaração, Hassum foi atacado em suas redes sociais. O humorista respondeu, em postagem feita em seu Instagram na terça-feira, 2, que não mudará sua opinião sobre o jogador. "Não é certo me agredir. Escondidos em seus perfis de rede social, são valentes nas sombras. E tentam ganhar voz na página alheia", completou.

Nos stories, Leandro finalizou: "Não estou debochando dos fãs do Davi. Estou debochando das pessoas que vem nas minhas redes sociais me ofender e me agredir apenas por não torcer por ele. Eu quero que você tenha o direito de torcer, assim como eu quero ter o direito de não torcer por ele".

