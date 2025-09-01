A- A+

FAMOSOS Leandro Hassum responde perguntas polêmicas no Fantático nesse domingo (31) O ator e humorista recordou o dia da prisão do pai, o momento mais difícil da sua vida

Leandro Hassum participou do quadro "Pode Perguntar", exibido no Fantástico neste domingo (31). O ator, comediante, roteirista, produtor, apresentador e dublador brasileiro foi entrevistado por um grupo de 20 pessoas do espectro autista e respondeu perguntas sem filtros.



Os entrevistadores perguntaram sobre sua infância, sua cirurgia bariátrica, sobre os limites do humor e sobre sua família. Mais especificamente sobre o caso do seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, que foi preso por envolvimento com a máfia 20 anos atrás.



"Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi como se tivesse um corte na minha vida, de 21 anos, que vivi uma mentira. Foi muito dolorido e muito sofrido. [...] Meu pai era um importador e um homem muito bem sucedido. Eu era um garoto de uma família muito bem sucedida. Fui de 100 a 0 como se tivesse batido no muro de frente, em 1 segundo. [...] De repente meus bens foram bloqueados e eu estava vendendo salgadinho para pagar a passagem do ônibus.", conta Hassum.

