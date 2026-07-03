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REALITY Leandro Hassum se ausenta da "Casa do Patrão"; Dudu Camargo apresenta reality nesta sexta Apresentador usou as redes sociais para desmentir rumores de um suposto problema de saúde e explicar o motivo do afastamento

Apresentador da "Casa do Patrão", Leandro Hassum, usou suas redes sociais para explicar por que não estará à frente do reality nesta sexta-feira, 3. Ele será substituído por Dudu Camargo.

Desmentindo rumores de um suposto problema de saúde, Hassum explicou que está ótimo e que, na verdade, teve uma questão alérgica por conta de pólen, agravado pelo clima frio de Itapecerica da Serra.

"Já estou bem, medicado, e estaria super pronto para fazer hoje o programa, mas a produção, por precaução, preferiu que eu descansasse hoje", esclareceu.

Na sua nota de esclarecimento, Hassum desejou sorte ao também apresentador Dudu Camargo. "Que você brilhe e muito", escreveu. "No final das contas é para o público que precisamos estar 100%. Sei que fará com toda sua experiência um ótimo trabalho. E saibam vocês que só falha que tenta."

Leandro aproveitou para falar sobre sua dedicação ao programa. É a primeira vez que ele assume o papel de apresentador. "Nesse projeto que mergulhei de cabeça, tudo é novo estou aprendendo todo dia. Tenho mais de 35 anos de carreira, mas apenas 2 meses como apresentador. Entre erros e acertos, sigo aprendendo como disse, buscando trazer o meu melhor para vocês e por ser muito fora da minha zona de conforto… o corpo as vezes sente", disse.

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