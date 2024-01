Cantora Leci Brandão é internada em São Paulo; saiba detalhes

A- A+

A cantora e deputada estadual pelo PCdoB, Leci Brandão, de 79 anos, foi internada no último dia 15 no Hospital Samaritano Paulista, em São Paulo, para tratar questões vasculares. A informação foi confirmada pelo gabinete da parlamentar nesta sexta-feira (19)

Em nota, o gabinete informou que foi realizar exames de rotina e os médicos detectaram um problema de circulação. A expectativa dos médicos é que a artista receba alta nos próximos dias.

"Leci já realizou um procedimento no ano anterior para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. O quadro de Leci é estável. A deputada segue em repouso e passa bem"

Em setembro do ano passado, a cantora realizou uma bateria de exames no hospital Copa D'Or após passar mal durante um voo. A cantora afirmou ter sentido “um estranhamento no movimento da mão direita”.









Assim que desembarcou, compareceu ao posto médico do aeroporto e foi orientada a procurar um hospital.

“Foram realizados exames, que não constataram nenhuma alteração neurológic. É importante que vocês saibam disso: nenhuma alteração neurológica”, disse Leci, que foi liberada no mesmo dia.

