Leci Brandão faz quatro noites de shows na Caixa Cultural Recife

A sambista carioca Leci Brandão, 79, fará quatro noites de apresentações na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife.



Os ingressos estão disponíveis para venda, no site da insituição, a partir do próximo dia 7 de dezembro, com valores a partir de R$ 15 (meia entrada).



Os shows de Leci integram o Programa de Ocupação da Caixa Cultural, que no Recife já recebeu, entre outros, Amaro Freitas e Zé Manoel, com o show memorável "Clube da Esquina".



Cantora e compositora, Leci Brandão, nome forte do samba carioca - e da Estação Primeira da Mangueira, sendo inclusive a primeira mulher a integrar a ala de compositores da escola - é bamba dos partidos altos do samba, com clássicos conhecidos e ovacionados pelo público.

"Isso é Fundo de Quintal" música dela em parceria com Zé Maurício, além de 'Papai Vadiou", de Rode e Gaspar do Jacarezinho - ambas canções que integram o álbum "Leci Brandão" (1985) - são algumas que se destacam em seu cancioneiro, além é claro, de 'Zé do Caroço", composta em 1978, no auge da Ditadura Militar mas com lançamento apenas em 1985.



"Zé do Caroço', aliás, tem letra inspirada na vida real. E tal qual faz Leci, desde sempre, a narrativa esbanja uma artista que para além do samba, impõe um olhar crítico mesclado à arte de suas composições.



Palestra sobre Leci

Ainda sobre Leci, e aproveitando a temporada da sambista no Recife, o jornalista e produtor cultural Rodrigo Faour ministra paplestra no dia 16 de dezembro com o tema "As Pioneiras Compositoras e o Legado de Leci Brandão".



Com acesso gratuito, os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início do evento, marcado para as 15h.



Programa Ocupação Caixa Cultural

Além das apresentações musicais, o Programa também leva ao palco espetáculos teatrais e exposições - todos como eventos contemplados entre os projetos selecionados para apresentações até março do próximo ano.



Além do Recife, a Caixa Cultural também mantém equipamentos em Salvador, Fortaleza, São Luiz, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belém.

Serviço

Leci Brandão em show na Caixa Cultural Recife

Quando: de 13 a 16 de dezembro, 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos à venda a partir de 7 de dezembro, no site da Caixa - R$ 15 e R$ 30

Informações: @caixaculturalrecife

