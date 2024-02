LED, corrida e pressoterapia: segredos de beleza de Jennifer Aniston, prestes a fazer 55 anos

A- A+

Nos anos 90, ela influenciou o visual de uma geração com seu corte de cabelo desgrenhado e volumoso que se tornou sua marca registrada e foi imitado por mulheres de todo o mundo. Foi a época em que ela interpretou Rachel Green, a adorável amiga mimada da sitcom “Friends”. O tempo passou e agora Jennifer Aniston, que comemora 55 anos no dia 11 de fevereiro, continua sendo um ícone de beleza, mas também um exemplo de vida saudável.

Qual é a fórmula da atriz para permanecer fisicamente incrível ao longo do tempo? Ela mesma revela: uma combinação de disciplina em exercícios físicos, meditação, tratamentos estéticos não invasivos e boa alimentação.

Como já disse diversas vezes, acorda muito cedo e nunca perde os treinos, embora faça alguns deles no conforto da sua casa. A atriz tornou-se uma grande fã do Método Pvolve, que consiste em exercícios de baixo impacto com a ajuda de equipamentos de resistência que fortalecem e esculpem os músculos, ao mesmo tempo que reduzem a fadiga, gordura e melhoram o desempenho físico em sessões entre 20 e 30 minutos.

“Vi os resultados em primeira mão e sou tão fã incondicional que quero compartilhar isso com outras pessoas”, escreveu Aniston em sua conta no Instagram junto com um vídeo com o qual busca motivar seus mais de 45 milhões de seguidores.

Essa rotina de ginástica não é o único hábito saudável que Jennifer tem: em alguns vídeos, ela aparece alongando o corpo inteiro, outra prática saudável da qual ela é campeã, e também prática ioga. Mas tudo isto acontece depois de uma boa meditação no início do dia: a atriz costuma dizer que todas as manhãs faz uma sessão de mindfulness, uma técnica de meditação que a conecta com o momento e com o ambiente e que, afirma, a mantém no eixo e elimina grande parte do estresse diário.

Beleza americana

Aniston não perde uma única sessão de seus tratamentos de beleza, tanto faciais quanto corporais. Alguns deles são feitos com equipamentos e cosméticos de primeira linha, além de produtos de sua própria linha de cuidados para pele e cabelos, a LolaVie, lançada há pouco mais de dois anos.

Para ter pernas perfeitas, ela faz um tratamento de pressoterapia com botas que ativam a drenagem linfática e combatem a celulite, e, graças a uma máscara LED com propriedades anti-inflamatórias, calmantes, antienvelhecimento, reparadoras e iluminadoras, que ajudam a eliminar imperfeições da pele.

Há outro fator que, sem dúvida, a mantém radiante que é a boa alimentação: Jennifer consome muitas frutas e verduras e é fã de suplementos alimentares que fornecem vitaminas, minerais, proteínas e colágeno.

“Bebo muita água, mexo meu corpo diariamente, procuro comer alimentos frescos e integrais e durmo o máximo que posso”, diz ele. Com tanto exercício físico – além dos exaustivos dias de trabalho em Hollywood –, não é de estranhar que a atriz precise então de um sono reparador.

