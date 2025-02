Lee Joo-Sil, atriz da série "Round 6", da Netflix, morre aos 81 anos de parada cardíaca

A- A+

A atriz Lee Joo-Sil, que participou da segunda temporada da série “Round 6”, da Netflix, morreu neste domingo (2), aos 81 anos. Segundo informações do jornal sul-coreano JoongAng Ilbo, ela havia sido diagnosticada com câncer de estômago há três meses.

Lee sofreu uma parada cardíaca na casa de sua família, pela manhã, e chegou a ser transferida para o Hospital St. Mary, em Uijeongbu, na província de Gyeonggi. A artista, no entanto, não resistiu.

De acordo com o jornal coreano The Chosun Ilbo, a atriz já havia superado um câncer de mama, lutando durante 13 anos até a cura.



“Round 6” foi o último trabalho lançado de Lee Joo-Sil. Na série, ela interpretou Park Mal Soon, a mãe do detetive disfarçado Hwang Joon-Ho (Wi Ha Joon) e madrasta de Hwang In Ho (Lee Byang Hun).

A carreira da sul-coreana começou em 1964, tendo estrelado peças teatrais de sucesso, além do K-drama “Caçadores de Demônios” (2020) e o filme de terror “Invasão Zumbi” (2016). Em 2010, ela obteve um doutorado em Saúde Pública na Universidade Wonkwang.

O funeral de Lee Joo-Sil será realizado nesta quarta-feira (5), no Hospital Severance em Sinchon, Seul, segundo o The Korea Times.





