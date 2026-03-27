Lee Sang-bo, astro sul-coreano de k-dramas, é encontrado morto aos 44 anos
Polícia foi acionada por familiares do artista e está investigando a causa da morte
O ator sul-coreano Lee Sang-bo morreu nesta quinta-feira (26), aos 44 anos. Segundo a imprensa sul-coreana, o artista foi encontrado inconsciente em sua casa.
A polícia foi acionada por familiares de Lee Sang-bo, que relataram uma emergência envolvendo o artista. Autoridades locais afirmaram que a causa da morte ainda está sendo investigada.
Após a notícia da morte, fãs recorreram às redes sociais do ator para lamentar o ocorrido. “Que a sua alma descanse em paz”, escreveu uma conta. “Espero que não seja solitário lá”, comentou outra.
Lee se envolveu em uma polêmica há quatro anos. Em 2022, ele chegou a ser investigado pela polícia por uso de drogas, mas o caso foi arquivado após perícias confirmarem o uso de remédios contra depressão.
Com duas décadas de carreira, Lee Sang-bo estreou na TV em 2006, quando participou da série “Invisible Man Choi Jang-su”. O ator atuou em vários k-dramas, como “Rugal” (2020), “Miss Monte-Cristo” (2021) e Rugal” (2020) e “The Elegant Empire” (2023), além dos filmes “Secretly, Greatly) (2013) e “Mephisto” (2020).