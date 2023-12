Lee Sun-kyun: o que se sabe até agora sobre a morte do ator de 'Parasita'

A- A+

Famoso no Ocidente por estrelar o filme "Parasita", vencedor do Oscar em 2020, o ator sul-coreano Lee Sun-kyun foi encontrado morto dentro de um carro em Seul, na manhã desta quarta-feira. A principal suspeita da polícia é que ele tirou a própria vida, principalmente pelo fato de a esposa dele, Jeon Hye-jin, uma ex-concorrente ao Miss Coreia do Sul, ter achado uma carta-suicídio. O caso, no entanto, segue sob investigação.

O que se sabe até agora

Desde outubro, o ator compareceu três vezes a delegacias para prestar depoimento sobre um suposto uso de maconha e outras drogas psicoativas, como ketamina. A acusação do uso de drogas foi feita, segundo o jornal "Daily mail", por uma atendente de um bar de classe alta. Segundo a moça, as drogas foram levadas e consumidas na casa dela.

Perda de contratos

Desde que o caso se tornou público, o ator, bastante popular na Coreia do Sul, teve diversos contratos rescindidos. Um deles foi uma grande série para a TV sobre um serial killer, cujas gravações começariam justamente em outubro. Quando foi divulgado que a polícia podia requerer amostras de cabelo do ator, a produtora achou melhor despedi-lo, segundo a mídia local. A equipe de produção e o elenco foram informados que as gravações seriam atrasadas em duas semanas.

Chantagem

O ator vinha insistindo que não consumiu drogas ilegais intencionalmente e chegou a passar testes toxicológicos. Neste momento das investigações, ele estava exigindo um detector de mentiras para confrontar a sua versão e a da funcionária do bar. Segundo Lee, a moça estava o chantageando e, por isso, fez a denúncia. Segundo o "Korean Herald", ela queria extorqui-lo em US$ 270 mil.

“Gostaria de me desculpar sinceramente mais uma vez por causar preocupação a tantas pessoas”, disse o artista depois do primeiro interrogatório, conduzido em 28 de outubro. "'Responderei todas as perguntas com sinceridade. 'A' (como tem sido chamada a funcionária do bar) me enganou para usar drogas. Eu não sabia que o que ela me entregou eram drogas ilegais."

Lei anti-drogas

Países do Leste Asiático, incluindo a Coreia do Sul, tem leis extremamente restritas em relação ao uso de drogas, incluindo maconha. Quem for pego comprando ou vendendo a erva, por exemplo, pode pegar um ano de prisão. Aqueles que são flagrados usan. e multados em US$ 37 mil.

Os trabalhos de Lee

No filme "Parasita", o maior sucesso sul-coreano no Ocidente, primeiro filme do país a vencer a Palma de Ouro de Cannes e o Oscar de melhor filme, ele interpreta o pai da família abastada.

Ele também participou do thriller "Helpless", de 2012, de "All about my wife", de 2014. Foi protagonista da primeira série da sul-coreano da Apple TV+, lançada em 2021, "Dr. Brain". Sua carreira, no entanto, explodiu mesmo em 2007, com "Coffee prince".

