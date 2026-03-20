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Luto Legado de histórias: Van Damme já foi segurança em bar de Chuck Norris, morto aos 86 Ícone do cinema de ação e das artes marciais, ator deixa legado e histórias curiosas que marcaram Hollywood

A morte de Chuck Norris, confirmada nesta sexta-feira (20), fez a web rememorar uma história curiosa envolvendo Jean-Claude Van Damme, que teria trabalhado como segurança em um bar frequentado pelo astro antes de alcançar a fama.

Astro dos filmes de ação nos anos 1980, Chuck Norris estava internado no Havaí, diz site.

A confirmação foi divulgada por fontes próximas ao ator, provocando uma onda de homenagens nas redes sociais e entre colegas da indústria. Informações sobre a causa da morte ainda não foram detalhadas publicamente.

Jean-Claude Van Damme trabalhou como segurança no bar de Chuck Norris, o Woody’s Wharf, na Califórnia, no início dos anos 1980, após se mudar da Bélgica para os Estados Unidos. Indicado por um amigo em comum, ele atuou por cerca de um ano mantendo a ordem no local, onde utilizava suas habilidades em artes marciais para conter conflitos.

Durante o período, Van Damme também treinou com Norris, que, impressionado, o convidou para participar do filme “Missing in Action” como dublê e consultor técnico. A experiência no bar ajudou o ator a ganhar vivência e contatos na indústria, contribuindo para sua ascensão posterior como estrela do cinema de ação.

Van Damme recebia US$ 250 dólares (R$ 1.322) por semana. Ele trabalhava no turno da noite, das 22h às 4h, apenas alguns dias por semana.

Jean-Claude Van Damme é um ator, artista marcial e cineasta belga que se tornou um dos principais nomes do cinema de ação nas décadas de 1980 e 1990. Com formação em karatê e outras modalidades de luta, ganhou projeção internacional com filmes como “O Grande Dragão Branco” e “Kickboxer”, destacando-se por suas habilidades físicas, acrobacias e estilo de luta característico. Ao longo da carreira, consolidou-se como ícone do gênero, participando de diversas produções de sucesso e mantendo influência duradoura na cultura pop.

Morte de Norris

Chuck Norris, ator e artista marcial que se tornou um dos maiores nomes do cinema de ação nos anos 1980, morreu na manhã de quinta-feira (19), no Havaí, aos 86 anos. A informação foi divulgada por meio de uma publicação no perfil oficial do artista nas redes sociais.

Em nota, a família comunicou a morte e informou que ele estava acompanhado no momento do falecimento. A causa da morte não foi divulgada, e não há confirmação sobre qual problema de saúde teria levado ao falecimento.

"É com o coração pesado que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", diz o comunicado.

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