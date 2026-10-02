Legado de Renato Russo é celebrado em lançamento de livro de Mariana Candeias 'Piky'

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No próximo 11 de outubro completam três décadas da partida de um dos nomes mais aclamados da geração do rock nacional dos anos de 1980/1990, Renato Russo - que, para além do líder da icônica Legião Urbana, deixou legado como letrista imersivo em questões que seguem atuais e necessárias, a exemplo da política do País.



E é para celebrar o cantor e compositor carioca que o livro "Renato Manfredini 'Júpiter' - As Revoluções Solares do Líder Legionário", de autoria de Mariana Candeias, a "Piky" - como também é conhecida - ganha lançamento pela editora Garota FM, no Rio de Janeiro, já nesta terça-feira, 6 de outubro e na quinta-feira, 8, em São Paulo.



Nas duas ocasiões, a autora participa de bate-papo com astrólogos e mediação de Chris Fuscaldo.





Áries e Peixes

De acordo com os astros, no lançamento do primeiro álbum da brasiliense Legião Urbana, Renato Manfredini Júnior estava em seu segundo retorno de Júpiter - fato que, no universo zodiacal, soava como um 'renascimento'.



Como ariano com ascendente em Peixes, Renato Russo iniciava o seu terceiro ciclo de Júpiter no derradeiro álbum "A Tempestade (ou O Livro dos Dias)".

E é justamente a partir do mapa de nascimento do vocalista do Legião que a jornalista e astróloga Mariana Candeias povoa as páginas do livro, em narrativa que traz de volta a obra da banda somando a fatos da vida do seu líder.



A autora ressalta na obra semelhanças entre mapas astrológicos do artista e o contexto dos seus discos, assim como de sua trajetória.



Também uma fã

Assumidamente fã da Legião, Piky traz como ponto de partida Júpiter, planeta regente de Peixes, ascendente de Renato Russo.



O intuito é encontrar correspondência dos astros na discografia lançada há pouco mais de uma década - período que corresponde a um ciclo do planeta.



Histórias da banda e a biografia de Renato Russo junto a análises sobre aspectos astrológicos de cada fase do cantor foram levadas em conta pela autora no decorrer da pesquisa.



De acordo com ela, nessa fase, lhe causou surpresa encontrar "tantos sinais do mapa astral nos álbuns e vice-versa".



Quem é Piky?

Mariana Candeias, a 'Piky', é astróloga, taróloga e jornalista. Desde criança passou a se interessar por oráculos e em 2008 deu start aos estudos sobre a temática.



A propósito, ela tem formação em Tarô e Astrologia - esta última com a astróloga Titi Vidal na escola de Astrologia Tradicional Saturnália.



Em 2015 ela passou a manter um canal das redes sociais, "Maga Astrológica", espaço em que compartilha textos e vídeos sobre oráculos diariamente.



E como autora, além do livro sobre Renato Russo, ela assina também o infantil "Frederico Fellini, O Gato Branco com um Olho de Cada Cor" (Evoluir, 2012).

Soma-se ao lançamento do livro de Piky, também em memória a Renato Russo, a versão em audiobook do livro "Discobiografia Legionária", da escritora Chris Fusclado., previsto para ser lançado ainda neste mês de outubro.



SERVIÇO

Livro "Renato Manfredini 'Júpiter'", de Mariana Candeias 'Piky'

Preço R$ 59 (no site da Garota FM Books)



Lançamento no Rio de Janeiro

Com bate-papo da autora com a astróloga Carol da Luz e mediação de Chris Fusclado

Quando: terça-feira (6), às 19h

Onde: Livraria Janela - Rua Maria Angélica, 171, Loja B, Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Informações: @maga.astrologica // @garotafm





Lançamento em São Paulo

Com bate-papo da autora com o astrólogo e jornalista Bruno Saito e integrantes do fã-clube da Legião; mediação Crhis Fuscaldo

Quando: quinta-feira (8), às 19h

Onde: Livraria da Travessa de Pinheiros, 513, São Paulo

Informações: @maga.astrologica // @garotafm

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