A- A+

Saúde Legista diz que de Gene Hackman pode não ter percebido morte da mulher por conta do Alzheimer Coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (7) pelo Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé revela ainda que Betsy Arakawa, mulher do ator, morreu de síndrome pulmonar por hantavírus