luto Legista que investigou casos de Michael Jackson, Whitney Houston e Lana Clarkson morre nos EUA Ed Winter lidou com casos de grande repercussão que envolviam celebridades de Hollywood

O vice-legista do condado de Los Angeles, Ed Winter, morreu neste domingo em Los Angeles, aos 73 anos. O médico ficou famoso por ter conduzido as investigações da morte de algumas das maiores celebridades de Hollywood, como Michael Jackson, Whitney Houston, Paul Walker, Tom Petty e Lana Clarkson.

O caso mais famoso investigado por Winter foi o do rei do pop. O legista assinou a certidão de óbito de Michael Jackson depois que o médico da estrela da música, Conrad Murray, teria fugido do hospital.

Winter afirmou, no documento, que Michael Jackson tinha "propofol suficiente para abater um rinoceronte ou um elefante". O medicamento é um tipo de um anestésico.

Outro fato curioso na biografia de Winter diz respeito ao seu primeiro dia de trabalho como legista do condado de Los Angeles. Ele teve a investigação da morte da atriz Lana Clarkson, em 2003, como a primeira tarefa que lhe foi atribuída.

Lana morreu dentro da mansão do famoso produtor musical Phil Spector. Um júri considerou Spector culpado pelo assassinato de Clarkson em 2009.

Winter se aposentou de seu cargo de vice-legista do condado de Los Angeles em 2019, após quase 17 anos no cargo.

