FILME "Légua Tirana", cinebiografia que revisita as origens de Luiz Gonzaga estreia no Canal Brasil Produção dirigida por Diogo Fontes e Marcos Carvalho percorre a juventude do artista e destaca o sertão como força formadora de sua identidade musical

O canal por assinatura Canal Brasil exibe, nesta terça (3), às 21h, a cinebiografia ficcional "Luiz Gonzaga - Légua Tirana".

O longa se debruça sobre a trajetória de Luiz Gonzaga, figura decisiva da música popular do país e responsável por difundir o baião para o público nacional.



Sob a condução dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho, a narrativa acompanha os primeiros anos do compositor, desde a infância no interior pernambucano até as experiências que ajudaram a definir seu caminho artístico.

A produção enfatiza a influência do ambiente familiar, das tradições locais e da religiosidade na formação do músico.

O roteiro coloca o Sertão como eixo dramático e simbólico, apresentando o deslocamento do jovem retirante e os elementos culturais que atravessariam sua obra.

Ao explorar essas memórias, o filme constrói um retrato que amplia a imagem do artista para além do mito, destacando também o contexto social e histórico que moldou suas criações.



A obra foi destaque na programação do Festival de Cinema de Triunfo, onde conquistou prêmios concedidos tanto pelo júri quanto pelo público, além de reconhecimentos técnicos, incluindo roteiro, direção de arte, trilha sonora e interpretação. O protagonista Kayro Oliveira recebeu o troféu de melhor ator.

O elenco reúne nomes conhecidos do audiovisual brasileiro, como Luiz Carlos Vasconcelos, Claudia Ohana e Tonico Pereira, além de participações de Chambinho do Acordeon, reforçando a ligação da produção com a tradição musical que inspira a história.

*Com informações da assessoria

