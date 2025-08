A- A+

CINEMA "Légua Tirana", filme sobre Luiz Gonzaga, realiza sessão de pré-estreia lotada no Cinema São Luiz Exibição do longa-metragem ocorreu neste sábado (2), aniversário de morte do Rei do Baião

Com ingressos esgotados, pré-estreia de “Légua Tirana” acontece neste sábado (2), no cinema São Luiz, no bairro da Boa Vista. O longa retrata a história do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, desde a sua infância até sua morte.

A fila dava volta pelo cinema até a Rua Dr. Sebastião Lins. Apesar da espera, os espectadores foram recebidos com muito forró e homenagens a Gonzagão, dentro do pátio, antes da sala do cinema, onde o público não parou de dançar.

Participaram da sessão os intérpretes de Gonzaga (Kayro Oliveira, Wellington Lugo e Chambinho do Acordeon), membros da família de Gonzaga e os diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho. Além da vice-governadora do Estado, Priscila Krause.

A equipe de “Légua Tirana” viaja o país para sessões de cinema com música e homenagens ao Rei do Baião. Em seguida, eles apresentam a obra em São Paulo, Brasília, Aracaju, Salvador, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Serra Talhada, Maceió, Caruaru, Fortaleza e terminam onde começou, em Pernambuco, na cidade de Petrolina, no Sertão.

Antes da película ser exibida, o evento também contou com discursos do grupo por trás do trabalho. Entre eles representantes da O2 Play, distribuidora de filmes, da Sungrow, produtora, e de Krause, que lembrou a todos que "o Nordeste não é o problema do País e sim a solução".

"Fazer um filme é uma coisa muito difícil. Tem muita exaustão e tem muito cansaço. Esse filme chegou a ser sonhado mais de dez anos atrás. Esse sonho está sendo lançado agora e vira outra coisa. Vira uma entidade compartilhada com vocês", discursa Diogo, diretor.



