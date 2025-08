"Légua tirana" retrata a infância, vida e morte de Luiz Gonzaga

A- A+

"Légua tirana" é uma expressão popular remetendo a um caminho difícil que, na música homônima de Luiz Gonzaga, se refere ao caminho dele de volta ao Sertão depois de conquistar a fama com o seu estilo único de fazer baião, xaxado e baião. E virar um dos maiores ícones da música brasileira de todos os tempos.



E, a partir deste mês de agosto, "Légua tirana" também é o nome da cinebiografia do músico que retrata desde suas dificuldades na infância como sertanejo até os obstáculos que enfrentou para alcançar sua reputação na indústria musical.



O filme terá sua pré-estreia neste sábado (2), com ingressos já esgotados, coincidindo com a data de morte de Luiz Gonzaga, falecido em 1989, e com o Dia da Cultura Nordestina.



O lançamento do longa-metragem acontece no histórico Cinema São Luiz, no centro do Recife, e contará com a presença dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho, além dos intérpretes em diversas fases de Luiz Gonzaga (Kayro Oliveira, Wellington Lugo, Chambinho do Acordeon e Joquinha Gonzaga) para uma apresentação musical dos sanfoneiros que levam o legado do artista para as telas de cinema e os palcos.



Apesar de só chegar oficialmente aos cinemas em 21 de agosto, durante todo o mês a equipe está em turnê por diversas cidades para promover a película. Depois do Recife, segue para São Paulo (SP), Brasília (DF), Aracaju (SE), Salvador (BA), João Pessoa (JP), Juazeiro do Norte (CE), Serra Talhada (PE), Maceió (AL), Caruaru (PE), Fortaleza (CE) e Petrolina (PE).



“É uma grande honra iniciar essa jornada no Recife e reunir os intérpretes do Gonzagão - cada um representando uma fase dessa trajetória lendária”, reforça Diogo Fontes. “Que cada sessão, cada cidade, cada sala de cinema e cada acorde de sanfona nos ajude a manter viva a cultura, a arte e o som do Sertão”, exalta.



O músico Chambinho do Acordeon, que vive Gonzaga adulto, já interpretou o Rei do Baião em “Gonzaga: De Pai pra Filho”. Sanfoneiro profissional, ele, assim como o personagem, aprendeu a tocar em família, com seu avô Zezinho Barbosa.

“A música entrou na minha casa muito cedo. Profissionalmente, comecei a tocar com vinte anos, mas eu estou na música desde os meus sete anos. Ganhei uma sanfona de 80 baixos e, de lá para cá, eu não parei mais. É uma relação de muito afeto e de muito compromisso com a arte, que a gente sabe que viver de arte nesse país é trabalhoso, mas também é gratificante. Além disso, eu jamais imaginava que a sanfona me levaria para a sétima arte. O cinema me projetou como músico e como ator, mas principalmente como artista”, relembra Chambinho, em entrevista à Folha de Pernambuco.



O roteiro de "Légua tirana" aborda uma fase pouco conhecida da vida de Luiz Gonzaga do Nascimento: sua infância. Ele mostra sua relação com os pais, Januário e Santana, e, é claro, sua relação com o Sertão.





“O filme trata da origem e da formação de Luiz Gonzaga. Como é que essa criança se transforma nesse grande mito e entidade da cultura popular brasileira? (...) Durante a pesquisa, eu me deparei com muitas realidades que eram comuns. Você vê que Luiz Gonzaga foi um garoto traquino, sabe? Aprontou muito mesmo. Então, eu me deparei com trechos da história dele que achei forte. Eu conheci outro lado do Rei do Baião: uma criança submetida a violências e adversidades”, explica o diretor Marcos Carvalho, que também assina o roteiro.

