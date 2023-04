Galo da Madrugada é agora Patrimônio Cultural Imaterial do Recife

A- A+

O tradicional bloco de rua Galo da Madrugada agora é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. A lei foi publicada no Diário Oficial da capital pernambucana desta quinta-feira (13).

A lei municipal 19.039, que reconhece a importância da agremiação, foi sancionada pelo prefeito João Campos (PSB). O projeto foi de autoria do vereador Romerinho Jatobá (PSB).

Criado por Enéas Freire, o Clube de Máscaras O Galo da Madrugada saiu às ruas pelas primeira vez em 4 de fevereiro de 1978, com cerca de 75 pessoas fantasiadas, que percorreram o bairro de São José, na área central do Recife.

Em 1994, a agremiação recebeu do Guiness Book o reconhecimento internacional de “o maior bloco de Carnaval do planeta”, quando 1,5 milhão de foliões desfilaram pelas ruas do centro do Recife.

Somente em 2009, o bloco foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, via lei nº 928/2009, de autoria da Assembleia Legislativa, e sancionada pelo então governador Eduardo Campos (PSB).

