A- A+

fomento Lei Paulo Gustavo: estão abertas as inscrições para os 12 editais em Pernambuco Os incentivos somam um total de R$ 100,1 milhões vindos do Governo Federal

Estão abertas, a partir desta sexta (25), as inscrições para os 12 editais lançados pelo Governo de Pernambuco, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG). O valor total de recursos é de R$ 100,1 milhões, e os editais estão disponíveis no Mapa Cultural de Pernambuco, plataforma onde devem ser realizadas as inscrições.



Após apelos da classe artística, o Governo de Pernambuco prorrogou os prazos para as inscrições: editais que se encerrariam no dia 5 de setembro passaram para o dia 11; os editais do dia 6 de setembro foram prorrogados para o dia 12; e os que terminariam no dia 8 de setembro agora têm até o dia 13.

Os editais disponibilizados são:



- Ações Criativas para o Audiovisual (R$ 49,2 milhões distribuídos em 16 categorias);

- Salas de Cinema (R$ 7,1 milhões distribuídos em três categorias);

- Desenvolvimento à Cadeia Produtiva do Audiovisual (R$ 6,2 milhões distribuídos em duas categorias);

- Licenciamento para Produtos Audiovisuais (R$ 2 milhões distribuídos em quatro categorias);

- Museus e Memória Social (R$ 1 milhão distribuído em duas categorias);

- Ações Criativas (R$ 6,5 milhões distribuídos em seis categorias);

- Festivais, Mostras e Celebrações (R$ 1,6 milhão distribuído em três categorias);

- Salvaguarda das Culturas Populares, dos Povos e Comunidades e Tradicionais (R$ 3,5 milhões distribuídos em duas categorias);

- Premiação para Técnicos e Técnicos da Cultura e das Artes (R$ 1 milhão distribuído em categoria única);

- Fomento às Expressões Periféricas (R$ 1,5 milhão distribuídos em duas categorias);

- Formação Cultural e Direitos Humanos (R$ 3,5 milhões distribuídos em 14 segmentos);

- Desenvolve + Cultura (7,6 milhões distribuídos em dois eixos).



Para se inscrever, o/a proponente deve estar cadastrado/a no Mapa Cultural de Pernambuco. Todo o processo será online. Pelo seu caráter emergencial, os editais da LPG serão mais simplificados. A Secult-PE também disponibilizou, no seu canal no Youtube, um tutorial com um passo a passo sobre como se cadastrar na plataforma.



Veja também

CINEMA "Estranha Forma de Vida", filme de Pedro Almodóvar, tem trailer divulgado; assista