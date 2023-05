Lei Paulo Gustavo ganha ciclo de escutas para linguagens artísticas individuais

A- A+

Um novo ciclo de escutas da Lei Paulo Gustavo será iniciada em Pernambuco, com o intuito de individualizar as linguagens artísticas e, dessa forma, discutir necessidades e gargalos de cada uma delas.







A nova fase, aberta pela Secretaria de Cultura do Estado, terá um encontro (virtual) para cada um dos segmentos, com início no próximo dia 15. Na ocasião serão apresentados materiais desenvolvidos pela Secretaria para implementação dos editais e linhas de acesso, que devem ser aprimorados no decorrer dos encontros.



No total, R$ 99 milhões vão ser destinados à cadeia produtiva de Pernambuco. As escutas seguem até 22 de maio e o acesso pode ser veito através deste link.

