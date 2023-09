Lei Paulo Gustavo: inscrições no Recife serão abertas nesta terça-feira (5)

A- A+

Serão abertas nesta terça-feira (5) as inscrições para dois editais de execução da Lei Paulo Gustavo, que prevê mais de 10 milhões para programação cultural assinada por fazedores de cultura de diversas linguagens artísticas.

As inscrições seguirão abertas até o próximo dia 14 e devem ser feitas no site www.culturarecife.com.br - os editais e seus respectivos anexos também podem ser acessados no mesmo endereço.



Os editais também estão disponíveis em braile, para consulta no Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro (casa 39). No local também pode ser feito atendimento presencial, ação que também acontece por telefone para orientações e esclarecimento de dúvidas.







O Núcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os telefones disponíveis são: (81) 3224-3660 e (81) 99321-1517. Também para tirar dúvidas, estão disponíveis tutoriais em vídeo no YouTube da TV Conecta

Edital Multilinguagens Recife Criativo

O edital Recife Criativo, que destina R$ 3.646.168,74 a projetos que contemplem as mais diversas linguagens, desde teatro, dança, circo, artes visuais, música, literatura e cultura popular a gastronomia e moda, com exceção do audiovisual.

Os projetos, que podem ser apresentados por pessoa física ou jurídica de direito privado, com ou sem fins econômicos, incluindo Microempreendedor Individual (MEI) com domicílio no Recife há pelo menos seis meses, devem se encaixar em três faixas de valores de referência. São elas:



- Até R$ 20 mil

- Até R$ 60 mil

- Até R$ 120 mil



Para cada uma dessas faixas, está previsto o montante total aproximado de R$ 1,2 milhão, que pode vir a ser remanejado, em função da demanda de projetos apresentados.

Edital Audiovisual Geraldo Pinho

Determinado pelo Governo Federal como setor prioritário para a execução dos recursos previstos pela Lei Paulo Gustavo, o audiovisual será contemplado em suas seguintes categorias:

- Longa-metragem (desenvolvimento, produção, finalização e distribuição)

- Produtos para Televisão (Desenvolvimento, Obra seriada, telefilme e Interprograma (obra seriada de curta duração)

- Curta-metragem ou Média-metragem (todas as fases)

- Desenvolvimento de Curta metragem ou média-metragem

- Mídias Contemporâneas (Games e websérie/webcanal)

- Videoclipes e Álbuns Visuais

- Festivais ou Mostras audiovisuais

- Formação

- Pesquisa e Preservação

- Cineclubes

Para cada uma das categorias, está previsto um montante correspondente, que varia de R$ 2,6 milhões a R$ 168 mil, totalizando R$ 7.469.376,36. Os valores podem vir a ser remanejados entre as categorias, em função da demanda de projetos apresentados.

