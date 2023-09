Lei Paulo Gustavo: Jaboatão abre cadastro para artistas e profissionais da área cultural

A- A+

Artistas e fazedores de Cultura da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), podem reliazar inscrição para fomento via Lei Paulo Gustavo, a partir desta quarta-feira (20) no portal www.viver.jaboatao.pe.gov.br - em funcionamento 24h para preenchimento do cadastro.

Voltada para fomentar a Cultura do município, o repasse previsto para os projetos aprovados é de mais de R$ 5 milhões. Em outubro, os editais serão lançados, além dos chamamentos públicos.









No mesmo período, de acordo com o cronograma apresentado pela prefeitura em anúncio realizado nesta quarta, haverá também iniciativas de capacitação e qualificação para orientar interessados na elaboração dos projetos. Já em novembro, o resultado final será divulgado, iniciando assim a distribuição dos recursos aos beneficiários.



Pontos Presenciais

A partir desta quinta-feira (21), pelo menos dois ponto serão disponibilizados pela prefeitura do município para auxiliar em dúvidas dos interessados. São eles, a Biblioteca Municipal Poeta Benedito da Cunha Melo (Jaboatão Centro) e o Centro Cultural Miguel Arraes (Prazeres).



E a partir da segunda-feira (25), as sedes regionais e a Casa da Cultura de Jaboatão também funcionarão como pontos disponíveis para realização dos cadastros.



O atendimento presencial funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. Outras informações podem ser obtidas também através do telefone (81) 9 9939-9333 (WhatsApp).

