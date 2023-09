Lei Paulo Gustavo: Prefeitura do Recife prorroga inscrições para os editais; confira categorias

A- A+

Abertas nesta terça-feira (5), as inscrições para dois editais de execução da Lei Paulo Gustavo, que prevê mais de 10 milhões para programação cultural assinada por fazedores de cultura de diversas linguagens artísticas, a Prefeitura do Recife anuncia a prorrogação das inscrições, que encerrarão somente na próxima segunda-feira (18), às 17h.

As inscrições seguirão abertas e devem ser feitas no site www.culturarecife.com.br - os editais e seus respectivos anexos também podem ser acessados no mesmo endereço.

Além disso, a prorrogação vai ganhar o reforço e a rima de um plantão. Nos próximos sábado (16) e domingo (17), das 8h às 18h, serão disponibilizados os seguintes números de atendimento telefônico para prestar todo o apoio aos fazedores de cultura e fornecer orientações e esclarecimentos sobre os editais e as inscrições: (81) 99278-1909, (81) 99274-9622 e (81) 99321-1517.

Nos dias úteis, o atendimento será realizado no Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro, casa 39, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Estão disponíveis também os telefones (81) 3224-3660 e (81) 99321-1517. Os editais também estão disponíveis em braile, para consulta no Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro (casa 39). No local também pode ser feito atendimento presencial, ação que também acontece por telefone para orientações e esclarecimento de dúvidas.

O Núcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os telefones disponíveis são: (81) 3224-3660 e (81) 99321-1517. Também para tirar dúvidas, estão disponíveis tutoriais em vídeo no YouTube da TV Conecta .

Edital Audiovisual Geraldo Pinho

Determinado pelo Governo Federal como setor prioritário para a execução dos recursos previstos pela Lei Paulo Gustavo, o audiovisual será contemplado em suas seguintes categorias:

- Longa-metragem (desenvolvimento, produção, finalização e distribuição)

- Produtos para Televisão (Desenvolvimento, Obra seriada, telefilme e Interprograma (obra seriada de curta duração)

- Curta-metragem ou Média-metragem (todas as fases)

- Desenvolvimento de Curta metragem ou média-metragem

- Mídias Contemporâneas (Games e websérie/webcanal)

- Videoclipes e Álbuns Visuais

- Festivais ou Mostras audiovisuais

- Formação

- Pesquisa e Preservação

- Cineclubes

Para cada uma das categorias, está previsto um montante correspondente, que varia de R$ 2,6 milhões a R$ 168 mil, totalizando R$ 7.469.376,36. Os valores podem vir a ser remanejados entre as categorias, em função da demanda de projetos apresentados.

