A- A+

Homenagem Lei que cria o Dia Municipal do Mamulengo é sancionada em Olinda; saiba mais data será celebrada em novembro, no dia do nascimento de Mestre Salustiano

O prefeito de Olinda, Professor Lupércio, assinou na manhã desta quinta-feira (18) o projeto de Lei 136/2023, que institui o Dia Municipal do Mamulengo. A iniciativa é de autoria do vereador Felipe Nascimento e foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores.

A data será celebrada em 12 de novembro, dia do nascimento do Mestre Salustiano, nascido em Aliança e acolhido em Olinda. O mestre em vida também atuou na arte de fazer e brincar mamulengo.

Dentro da programação, o Museu do Mamulengo recebeu a exposição com o tema “A família Ginu visita o Tiridá”. No local estão expostas aproximadamente 40 obras do Mestre Ginu, fruto da doação da família para o museu, que trouxe a coleção diretamente de São Paulo. O Mestre Ginu é uma das grandes referências do Mamulengo no Brasil.

“Nossa gestão valoriza a cultura e os artistas da cidade. Fico feliz em sancionar essa lei que irá valorizar ainda mais a cultura de Olinda e este importante trabalho que estamos realizando com o museu do Mamulengo”, afirmou o prefeito Professor Lupércio.

“Olinda foi a primeira cidade da América Latina a possuir um Museu do Mamulengo. Valorizo esta arte e incentivo o desenvolvimento do nosso município, disseminando o conhecimento popular para que mais pessoas possam ter acesso”, falou o vereador Felipe Nascimento.

Já o diretor do museu, Luciano Borges, destacou o acervo e o incremento de mais peças para o espaço. O museu conta, hoje, com mais de 2 mil mamulengos. Entre eles, a obra prima do Mestre Ginu, o Professor Tiridá, feita na década de 70.

Na ocasião, o Mestre Ginu foi representado por Josué Oliveira, Maria Cristina e Nicole Oliveira, dois netos e uma bisneta, respectivamente. “O museu do mamulengo é muito importante para a salvaguarda dessa tradição. Se não fosse o museu, muita coisa já teria se perdido com o tempo. Todos estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido neste espaço", afirmou Josué Oliveira, neto do Mestre Ginu.

Participaram também da assinatura a secretária de Planejamento e Fazenda, Mirella Almeida, a secretária de Governo, Milena Gonzaga, além da secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo, Gabriela Campelo, do secretário Executivo de Cultura, Rodrigo Silva, e da secretária executiva de Turismo, Aiane Siqueira.

Veja também

FESTIVAL DE CINEMA Cannes dá uma pausa nos astros de Hollywood e exibe filmes da Turquia, Tunísia e sobre Auschwitz