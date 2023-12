A- A+

FOMENTO À CULTURA Lei Rouanet será debatida no Recife em evento nestas segunda (4) e terça-feiras (5) Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura do Estado e Adepe promovem debates sobre Decreto de Fomento Cultural e novidades da Rouanet

Fazedores e produtores culturais, além de empresários e outras pessoas interessadas, têm encontro nesta segunda (4) terça-feira (5) para debate sobre a Lei Rouanet e as novidades do Decreto de Fomento Cultural (11.453/2023) e os procedimentos estabelecidos pela ministra da Cultura Maragreth Menezes via Instrução Normativa.



O encontro da segunda-feira acontece no Auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife, e será direcionada a empresários e contadores. Já na terça, será no Auditório Professor Clécio Lemos (FCAP/UPE), no bairro da Madalena, para fazedores de cultura e quem quiser participar.



As inscrições, gratuitas, podem ser feitas neste link, para empresários e contadores; e neste link para fazedores de Cultura e sociedade em geral.

A ideia é dar continuidade às ações do Ministério da Cultura para divulgação dos efeitos positivos da Instrução Normativa do Decreto de Fomento Cultural. No Recife Henilton Menezes, à frente da Secretaria Nacional de Economia Criativa de Fomento Cultural, ministra as reuniões.





Os encontros serão realizados em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), além de ter o apoio da Universidade de Pernambuco (UPE).

Decreto de Fomento Cultural

Do Decrero 11.453/2023 foram revogadas regras estabelecidas pela gestão federal anterior que, entre outras modificações, dificultava o acesso aos recursos da Rouanet.



Com a Instrução Normativa assinada pela minista Margareth Menezes, em abril deste ano, foram estabelecidos procedimentos para apresentação, recepção, seleção, análise e aprovação, entre outras coisas, de resultados dos programas, projetos e ações culturais do mecanismo de Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Programação:



Segunda-feira, 4 de dezembro:

- Para empresários e contadores, das 16h às 18h

Onde: Auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco - Rua Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife



Terça-feira, 5 de dezembro:

- Para fazedores culturais e sociedade em geral, das 9h às 13h

Onde: Auditório Professor Clécio Lemos (FCAP-UPE) - Av. Sport Club do Recife, 252, Madalena

Serviço:

Reuniões MinC no Recife-PE sobre a Lei Rouanet

Com a presença de Henilton Menezes, à frente da Secretaria Nacional de Economia Criativa de Fomento Cultural

Quando: Segunda (4) e terça-feira (5)

Onde: Bairro do Recife e Madalena

