BBB 24 Leidy desabafa com Raquele, no BBB 24: "odeio essa cultura do cancelamento" A trancista tem refletido bastante sobre o julgamento do público, mas segue criticando o baiano Davi

Depois de estar envolvida em um embate com Davi que a fez levar uma reprimenda ao vivo pelo apresentador Tadeu Schimidt, Leidy Elen tem refletido bastante sobre o julgamento do público e voltou a falar sobre Davi. Em conversa com Raquele, a trancista desabafou sobre o assunto.



"Eu odeio essa cultura do cancelamento. Odeio. Eu juro que se eu for pro Paredão, vou falar sobre. Porque parece que o coisinho adora fazer isso com os outros aqui dentro, já reparou isso? De trazer pautas que não tem nada a ver", disse. "Pra tentar cancelar o outro", concordou Raquele. "Não parece ou tô maluca?", questionou Leidy.

"Parece. Eu acho isso muito pesado. Mexer com essa coisa de religião...", comentou Raquele. "Eu vou falar, a gente vê lá fora. Até quem é não ligado a internet sabe dessa cultura do cancelamento. Parece que a gente tem total poder de influenciar qualquer pessoa aí fora, porque isso aqui é a casa mais vigiada do Brasil. Então a gente tem que medir nossas palavras, medir o que a gente fala pra qualquer pessoa aqui dentro", comentou a carioca de São Gonçalo.



