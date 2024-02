Leidy diz que Davi pode estar forte fora da casa e Rodriguinho detona sister: "Só falou groselha"

A- A+

Em conversa com outros brothers do Quarto Gnomo, Rodriguinho detonou Leidy Elin. Para o pagodeiro, a trancista não entende do jogo no “BBB 24”, já que acredita que Davi pode estar forte entre o público.

Rodriguinho disse que Leidy “fala groselha atrás de groselha” e relatou um papo que teve com ela. “A hora que ela sentou na mesa, ela só falou groselha. Aquela hora ali: ‘Que acho que estão deixando o Davi forte’”, relembrou.

O cantor seguiu falando sobre o assunto e diminuiu o conhecimento da sister sobre o programa. “Você sabe o que, meu? Na moral, os caras pensam que assistindo a dez BBBs sabem tudo de BBB, entra aqui e é outra viagem. Tem nada a ver um BBB com o outro”, disse.



“Ela falou do Davi estar forte porque entende que a casa está atacando ele”, seguiu contando. “Atacando ele? O moleque só fala m*rda”, complementou.

