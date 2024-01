A- A+

BBB 24 Leidy e Marcus miram em Rodriguinho no próximo Paredão do BBB 24: "minha primeira opção é ele" Após a eliminação de Vinicius, participantes já traçam estratégia para a sequência do reality

A eliminação do atleta paralímico Vinícius, na noite desta terça-feira (23), foi um bom indicativo sobre a percepção do público no BBB 24 e os participantes do confinamento começam a recalcular suas estratégias no jogo.



Em conversa no quarto, Leidy e Marus Vinicius compartilham um novo alvo comum para indicar ao Paredão: o pagodeiro Rodriguinho.



"Minha primeira opção você sabe quem é", diz a sister. "Pra mim é Rodriguinho, eu acho, agora", revela Marcus. "Pra mim é ele, minha primeira opção é ele", concorda Leidy. "Se não tinha alguma coisa, agora tem e não sei nem se olho na cara mais", comenta o brother.

Veja também

BBB 24 Pai de Vanessa do BBB 24 explica sumiço da filha após desistência: ''Está com a família''; confira