A- A+

BBB 24 Leidy Elin chama a atenção de Lucas Luigi sobre termo racista Em outro momento do jogo, o brother havia usado a expressão "macaca", no que foi alertado pela trancista

Em conversa na tarde desta terça (9), Leidy Elin chamou a atenção de Lucas Luigi sobre ele ter utilizado a expressão “macaca” em um momento do jogo, na casa do BBB 24. O brother disse entender que não deveria ter usado o termo.

“Eu não precisava nem sentar com você e falar isso. É uma palavra muito pesada”, disse Leidy. “Estava acostumado, realmente, no meio dos moleques é isso. Foi no automático, por isso te pedi desculpas. Não era para ter falado”, respondeu Luigi.

“É uma palavra muito forte, muito usada lá fora para agredir a gente verbalmente, a gente que é preto. O tempo inteiro querendo diminuir a gente. Então você presta muita atenção, não só comigo”, alertou Leidy.

Veja também

BBB 24 Deniziane já tem um nome para mandar ao paredão; saiba quem está na mira da sister