BBB 24 Leidy Elin comenta sobre a sua discussão com Davi no BBB: ''Não sou palhaça de ninguém aqui dentro'' Yasmin Brunet também se pronunciou em relação ao comportamento de Alane na casa

Nesta terça-feira (12), Leidy Elin e Yasmin Brunet se pronunciaram durante o Raio-X sobre os acontecimentos desta madrugada na casa do Big Brother Brasil 24. A trancista teve uma discussão direta com Davi que resultou na sister jogando a mala de roupas do brother na piscina.

Sobre o embate, Leidy comentou que é uma pessoa reativa e recíproca, além de não ter paciência para aguentar algumas atitudes desumildes dentro da casa.

''Eu não estou aqui para servir de palco para ninguém. Vai falar? Vai ter que estar preparado para escutar. Não sou palhaça de ninguém aqui dentro, pode estar com o prêmio na mão ou não (...) tem gente aqui dentro que falta humildade. Quando a pessoa pede desculpa é porque reconheceu um erro, mas não adianta reconhecer o erro e depois tá jogando piadinhas, isso é falta de humildade da pessoa. De onde eu venho a humildade é muito importante na nossa vida, isso é um princípio meu'', finalizou Elin.

No seu Raio-X, Yasmin falou que essa última segunda (11) foi o dia mais difícil dela no programa e que não esperava passar por essa situação antes de entrar. Ela discutiu com Alane e Davi depois do último ''Sincerão'' e pediu para o público do BBB tomar cuidado com as falas da paraense.

''Espero que vocês comecem a perceber, se não perceberam ainda, que a senhorita Alane faz uma coisa muito perigosa aqui na casa. Fez comigo ontem e fez com diversas pessoas aqui. Ela pega frases ou coisas que você falou, tira completamente do contexto que você falou, muda e transfere para virar uma pauta social da própria cabeça dela, onde ela é sempre a pessoa perseguida, sempre a coitada, como se ela não fizesse nada de errado, porque quando se fala com uma voz doce é muito menos perigoso'', expressou a modelo.

