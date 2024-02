A- A+

BBB24 Leidy Elin comenta sobre afastamento do trio Alane, Beatriz e Deniziane A trancista sentiu que houve uma mudança na relação com as sisters

De acordo com as movimentações do jogo, é normal surgirem novas alianças e grupos no BBB. Em conversa com Marcus Vinicius no Quarto Fada, Leidy Elin comentou sobre o afastamento do trio: Alane, Beatriz e Deniziane.

"Mudou muito. Eu estou pensando muito assim nas meninas também, porque mexeu um pouquinho", iniciou Leidy Elin. "Queria até falar se estou me forçando a estar ali, mas eu sinto que elas gostam de mim", rebateu Marcus Vinicius.

Leidy Elin seguiu no assunto reforçando que as sisters gostam dela e do comissário de voo, mas ponderou que sentiu uma mudança nos últimos dias. "Não estou falando que elas não gostam. Acho que elas gostam de mim também, mas mudou muito".

"Não é a mesma coisa. É que especialmente você e Ane está numa rixa, criou uma coisa. Ficou chato", analisou Marcus Vinicius.

A trancista argumentou que sua personalidade forte bate de frente com Deniziane que também tem o mesmo temperamento.

"Aí é que está. Eu tenho personalidade muito forte. Eu não concordo com muita coisa que ela pensa. Aí dá...A Alane até não concorda, mas ela consegue manter", afirmou Leidy Elin.

Veja também

Rock In Rio 2024 Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor são anunciadas como atrações do festival