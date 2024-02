A- A+

BBB 24 Leidy Elin critica fala de Davi sobre a namorada: "Meio machista" Sister relembrou conversa do brother com mulheres do Quarto Fada

Leidy Elin, Lucas e Marcus conversaram na área externa da casa, na tarde desta quinta-feira (8), sobre o comportamento de Davi. A sister considerou machistas algumas das falas do baiano no “BBB 24”.

A conversa teve início com o trio falando sobre participantes que eles consideram “jogadores” dentro do programa. Lucas imitou Davi: “‘Eu sou jogador, me posiciono, tenho posicionamento forte. Eu sou homem’”.

“O Davi é meio machista, né? Você perdeu ele no quarto ontem. As meninas comendo o c* dele”, disse Leidy. “Porque a Alane [estava] botando a roupa e tal, aí ele: ‘Essa roupa não está mostrando demais, não?’. Eu falei: ‘É para mostrar mesmo. O tema da festa é para mostrar mesmo, pé, tudo. Pelo tema’”.



A sister seguiu falando sobre o que aconteceu no Quarto Fada. “Aí, a Ane [Deniziane]: ‘Mas você não tem que deixar nada’”, relatou ela. Marcus Vinicius, que também presenciou o momento, complementou: “Aí, começou a mudar o discurso”.

