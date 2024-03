A- A+

BBB 24 Leidy Elin desabafa com sisters no BBB 24: ''isso, para mim, é um circo. Estou cansada'' A trancista repercutiu a bronca que o apresentador Tadeu Schmidt deu na última terça-feira (12)

Na tarde desta quarta-feira (13), Giovanna, Leidy Elin, Pitel e Raquele repercutiram a bronca que o apresentador Tadeu Schmidt deu na última terça-feira (12) sobre a briga entre a trancista e Davi no Big Brother Brasil 24.

Pitel desabafou com as sisters que é difícil ter que conviver com uma pessoas gritando e xingando outros participantes durante 70 dias, mas quando elas reagiram levaram um “chamadão”.

"Vai engolindo, aí quando você explode, leva um chamadão f*dido! Aí já pensa pronto, f*deu. Todo mundo viu, todo mundo falou, reclamou, aí parece que eu sou a maluca sozinha, surtando sozinha", comentou a alagoana.

Leidy concordou com a assistente social e disse que foi questionar o aviso da produção, pois ela tinha perguntado se podia provocar ou incitar briga com outro participante, se seria expulsa por isso e ouviu de resposta que apenas não poderia haver contatro físico.



A trancista aproveitou a ida ao Confessionário para explicar que não faria algo no programa que pudesse lhe prejudicar e comunicou para as amigas a mensagem que recebeu: ''Leidy, segue o jogo, não se exceda''.

Pitel continuou indignada porque quando ocorre um aviso de comportamento, abre o questionamento de até onde vale a pena se expor no programa.

Giovanna completou o pensamento da alagoana, dizendo que elas não podem deixar de ser quem são, assim como não podem ficar se culpando.

"Eu não tô me culpando. Não estou arrependida de nada, só quero ir pra casa. Não aguento mais ficar aqui, Pitel. Não aguento mais. Quero ir embora daqui. Isso, para mim, é um circo. Estou cansada'', disse em lágrimas Leidy.

As sisters consolaram a trancista comentando que o reality está acabando, mas elas entendem o desejo da carioca.

