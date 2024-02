Leidy Elin dispara para Juninho: "Se quiser conversar, você fala comigo. Só não espera o Ao Vivo"

A- A+

Após brigar com Juninho nesta segunda-feira (5), Leidy Elin resolveu dar um recado para o brother. Enquanto o motoboy cozinhava, a trancista passou pela cozinha e falou com ele.

“Se quiser conversar, você fala comigo. Só não espera o Ao Vivo, tá?”, disse Leidy, que estava a caminho da piscina. Juninho retrucou: “Não tenho mais nada para falar contigo, não”.

Com a sister já na área externa da casa, Juninho seguiu falando sozinho. “Eu, hein, agora é ela que dita a regra do jogo?”, questionou.



Minutos antes de interagir com o seu desafeto, Leidy conversava com Giovanna sobre a desavença entre eles, no Quarto Fada. “Estou com muita raiva dele, Leidy. Inacreditável tudo o que ele falou ontem”, comentou a amiga.

“Eu vou para a piscina, vou parar ali na cozinha e falar: 'Olha, se quiser falar alguma coisa comigo, você tem o dia inteiro, mas não espera chegar o Ao Vivo para você falar gracinha, não’”, prometeu a trancista.

