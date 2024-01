A- A+

BBB 24 Leidy Elin, do 'BBB 24', terminou noivado ao ver traição pelo celular; entenda Nascida em São Gonçaço, sister foi a primeira pipoca confirmada no reality

Anunciada como a primeira pipoca confirmada no elenco do Big Brother Brasil 24, Leidy Elin ficou solteira antes de entrar no jogo por conta de uma traição. Em entrevista ao jornal Extra, Gabrielle Moraes, amiga da confinada, revelou o motivo da separação. "Leidy viu mensagens no celular do noivo. Nem fez barraco. Terminou na hora. Era um relacionamento longo de cinco ou sete anos", contou.



Agora, a fluminense, de São Gonçalo está na pista e deixou isso claro em declaração ao site oficial do programa. Ela disse que só quer "pegar aqui, pegar ali", sem se comprometer.

Ao Gshow, Leidy disse que não tem medo do cancelamento. Contudo, uma olhada rápida pelo seu Instagram revela algo diferente. Ao ser anunciada, ela tinha apenas cinco fotos publicadas no perfil. Será que apagou postagens comprometedoras?

"Ela gostava mais de postar fotos no story, mas devia ter mais de cinco fotos no feed do Instagram, realmente. Acho que quis deixar só as mais bonitas e o que achou que estava feio, deletou", respondeu a amiga, aos risos.

Demissão e confinamento

A São Gonçalense de 26 anos era operadora de caixa em uma loja em um shopping em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a amiga revelou ao Extra, na hora de se demitir, ela mentiu para os empregadores e os familiares, dizendo que arrumou um estágio. "Quando ela pediu a conta (se demitiu), eu estranhei. Porque Leidy disse que iria fazer um estágio. Eu perguntei "como assim?", porque ela está nos primeiros períodos. "Isso pode?", continuei. E ela logo confirmou: "Pode, amiga. Eu arrumei, vou começar já". Acreditei, afinal é minha amiga. Agora ela está no "BBB", detalha Gabrielle.

